El Paris Saint-Germain ha decidido no contar más con los servicios de Neymar para la próxima temporada. En el Parque de los Príncipes quieren instaurar un modelo de disciplina absoluta en la plantilla y el delantero brasileño no encaja en la idea. Por esta razón, los altos mandos del campeón de la Ligue 1 buscan un club al que el astro brasileño pueda ser cedido en el presente mercado de fichajes de verano. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla, sobre todo después de que el exdelantero del Barcelona ejecutara una cláusula de su millonario contrato.

Se trata nada menos que de la renovación automática a la que el delantero nacido en Sao Paulo se ha acogido en las primeras horas del nuevo mes. De acuerdo a información del diario francés L’Équipe, Neymar Junior ahora tiene contrato con los parisinos hasta el 30 de junio de 2027, algo que complica su salida del PSG.

El otrora goleador del Santos e internacional con Brasil firmó su última renovación en 2021 por tres años y ha ejercido hasta en dos ocasiones (en julio de 2021 y en 2022) una ampliación anual con el club francés. Siempre según la citada fuente, en las altas esferas del PSG no contaban con esta jugada de ‘Ney’ y su entorno.

Así las cosas, el ‘10′ del Paris Saint-Germain, al menos de momento, seguirá ligado al club francés hasta el verano de 2027 y continuará ganando 30 millones de euros por año. Es esta cantidad de dinero algo que precisamente dificulta su venta o cesión a otro club de Europa. Al nacido en Mogi das Cruzes no le quedaría otra opción que bajarse el sueldo.

Hasta el momento, es el Chelsea el club mejor posicionado para hacerse con los servicios Neymar. Pini Zahavi, agente del deportista, ya se ha puesto manos a la obra. Ha mantenido conversaciones con Todd Boehly, el nuevo propietario del club londinense. El multimillonario empresario quiere empezar su gestión con un fichaje de la talla del brasileño.

Según el diario AS, el exgoleador del Barcelona no vería con malos ojos jugar en Stamford Bridge en la próxima temporada. Sería el escenario perfecto para relanzar su carrera, hacer una buena campaña y volver a tener opciones de ganar el Balón de Oro. No obstante, el paulista no descarta a otro par de pretendientes: Newcastle y Manchester United.





¿Qué fichajes hizo Paris Saint-Germain (PSG) para 2022-23?





En lo que va del mercado de pases en Europa, el cuadro de la Ligue 1 ha anunciado a Vitinha, mediocampista que llega proveniente del Porto. Este jugador desembarca en París después de haber tenido una muy buena campaña con los ‘Dragones Azules’ en la Primeira Liga de Portugal, donde levantó el torneo doméstico y la Copa. Costó 40 millones y ha firmado por cinco temporadas, es decir, hasta el 2027.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR