El cruce protagonizado por Neymar y Álvaro González se trasladó a las redes sociales. El atacante de PSG acusó al español de proferir insultos racistas. Mientras que el defensor del Olympique Marsella descartó la acusación de su colega mediante una publicación que fue respondida por el ’10′.

“No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy. Gracias familia”, dijo el zaguero de 30 años en Twitter.

Neymar entró al perfil del central para hacer una réplica. La estrella de ‘Les Parisiens’ todavía estaba caliente por el duelo que se había producido unas horas antes durante el desarrollo del clásico de Francia.

“No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Pero insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡Yo no te respeto! No tienes carácter. Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista”, expresó el atacante de los capitalinos.

Neymar respondió el mensaje de Álvaro González en redes sociales. (Foto: Twitter)

PSG-Olympique Marsella, clásico caliente

El encuentro, que supuso la primera victoria del Olympique Marsella por 0-1 sobre el PSG desde 2011, terminó con las expulsiones de Neymar, Layvin Kurzawa y Leandro Paredes por el equipo parisino y de Jordan Amavi y Darío Benedetto por los marselleses.

Todas las tarjetas rojas se mostraron por una lamentable trifulca que tuvo lugar en el minuto 97 después de una dura respuesta de Paredes a una entrada, pero que sucedió a un encuentro muy caliente y con mucha tensión.

Y es que antes de la disputa hubo nada menos que doce tarjetas amarillas, además de que González se quejó al árbitro de que el argentino Ángel Di María le había escupido. EFE

