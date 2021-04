Neymar es uno de los mejores elementos del PSG en la presente temporada. Gracias a sus jugadas de fantasía y goles, el equipo francés anda en los primeros lugares de la Ligue 1 y ya está instalado en las semifinales de la Champions League. A pesar de su gran presente, el paulista observa de ojo el futuro y es así qye ha revelado a los que se dedicará cuando deje el fútbol: será jugador profesional de póker.

En entrevista con ‘CNews’, el exdelantero del Barcelona es un apasionado por las cartas. Le gustaría hacerlo a nivel profesional, pero su carrera como futbolista lo absorbe al máximo. Es por eso que cuando esté retirado, se entregará al máximo a su pasión.

“Es verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda. Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer”, dijo el astro del PSG.

“Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más. Saber disfrutar del juego en sí y divertirse que es lo más importante”, agregó el delantero brasileño.

En la misma línea, Neymar explicó cómo empezó su pasión por el póker. Según el astro brasileño, todo comenzó en 2014, cuando veía a compañeros y amigos.

“Empecé a jugar al póker en la Copa del Mundo de 2014 (en Brasil). Durante la competición jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé por el juego, pensé que era genial la forma en que jugaban. Y me he enamorado del póker a lo largo de los años”, explicó.





