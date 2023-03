La selección de Francia está enfocada en lo que serán los duelos ante Países Bajos e Irlanda, por la Fase Clasificatoria de la Eurocopa 2024. El elenco de Didier Deschamps dejó atrás la derrota ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 y espera conseguir grandes resultados en esta semana. Eso sí, Olivier Giroud, en la previa del encuentro ante la ‘Naranja Mecánica’, habló sobre el inesperado retiro de Karim Benzema, máximo goleador histórico de ‘Les Bleus’, del combinado francés.

“Es una pena que Karim Benzema se retirara de la selección así. Fue su decisión, no podemos ponernos en su lugar a la hora de decidir. Respecto a todo lo que ha hecho en sus equipos, con la selección francesa y a lo largo de su carrera, hubiera preferido que se hubiera retirado con otro final”, fueron las primeras palabras del atacante del AC Milan, quien además aseguró haber dejado las rencillas atrás con el ariete del Real Madrid.

Del mismo modo, el delantero francés también habló sobre la relación entre Benzema y Deschamps, asegurando que esta no terminó de la mejor manera tras el pedido del DT al ‘Gato’ para que abandone la concentración de Francia por su lesión en el Mundial Qatar 2022. “En general no me interesa lo que pasó, no voy a hacer comentarios al respecto. En todo caso, nos puso tristes que dejara así la concentración de Francia, siendo conscientes de que era la última para él. Dejarlo por una lesión, no está bien”, acotó.

Es necesario mencionar que Olivier Giroud es ahora el futbolista con mayor edad de la selección francesa, luego de los retiros de Hugo Lloris, Steve Mandanda y Karim Benzema. Pese a ello, el ariete declaró que espera disputar la Eurocopa 2024, lo que extendería su participación con ‘Les Bleus’ hasta los 37 años.

Los Juegos Olímpicos, una misión por cumplir

“¡No lo pensé! Sería genial jugar en los Juegos Olímpicos, participar en los Juegos Olímpicos para mi país, obviamente. Es algo que falta en mi historial”, respondió Olivier Giroud, sobre si le interesa participar en los próximos Juegos Olímpicos.

Como se recuerda, la cita olímpica se disputa en la categoría Sub-23 de cada país, aunque el reglamento contempla que tres de los futbolistas puedan ser mayores de edad. Incluso, en los últimos meses, se habla de que Kylian Mbappé, otra de las estrellas de la selección de Francia, también tiene deseos de competir en el certamen.





