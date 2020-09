Paris Saint Germain perdió no solo el clásico ante Marsella, por la tercera jornada de la Ligue 1, sino la paternidad que tenía sobre estos encuentros desde hace 10 años, justo semanas después de que se les escapara el trofeo de la Champions League en un duro duelo frente a Bayern Munich.

Perdió este encuentro con bronca, pero durante los más de 90 minutos que duró y luego del pitazo final. Y es que, al finalizar el compromiso, los técnicos de ambos equipos tuvieron unos segundos de charla, donde hubo ciertas indirectas.

Así lo dio a conocer el estratega portugués del Marsella, Villas-Boas, durante sus comentarios a la prensa sobre el partido. “Tuchel se volvió hacia mí y me dijo: ‘Deberías jugar a la lotería’. Yo le respondí: ‘¿Jugaste a la lotería antes del partido con Atalanta?’. Pero le tengo mucho respeto”, indicó.

Además, aprovechó el momento para arremeter contra el eterno rival del equipo que dirige, esta vez, por su última caída en el certamen más importante de Europa. “Llevan 10 años de dominio en Francia, pero eso les costó más de 1000 millones de euros. Quieren ganar la Champions League, pero todavía no lo han conseguido”, dijo el técnico al final del encuentro.

El PSG vs. Marsella tuvo de todo, peleas, expulsados (entre ellos Neymar) y pocos goles (solo uno). Esto pone en jaque al elenco que dirige Tuchel, pues no dispone de muchas estrellas con las cuales llenar su once, tras los contagios de coronavirus que hubo en el plantel.

Los últimos en contraer el virus fueron Marquinhos, Mauro Icardi y Kylian Mbappé, aunque ya se vienen recuperando sin mayores imprevistos. El próximo reto será ante Metz, este miércoles 16 de setiembre, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).

VIDEO RECOMENDADO

España: Griezmann revela la razón por la cual no se pudo conectar con Messi en el Barcelona.