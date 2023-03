Han pasado tres meses y medio desde la coronación de la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022. En aquella final, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron en los penales ante Francia, tras culminar 3-3 en un vibrando encuentro que tuvo lugar en el Estadio Lusail. No obstante, si bien ambas escuadras se encuentran enfocadas en sus próximos objetivos, aún existen heridas abiertas en el país galo, sobre todo de personalidades que representaron a ‘Les Bleus’ en anteriores ocasiones, como es el caso de Patrice Evra. Y es que el exfutbolista sorprendió al mundo entero al revelar el mal momento que vivió luego de la derrota del equipo de Didier Deschamps ante la ‘Albiceleste’.

“Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Estuve tres días enfermo”, mencionó el exdefensor en una entrevista para RMC Sports. “Y me dije ‘Patrice, sé que amas a la selección de Francia’, pero me dolió mucho. Y luego, francamente, ¡felicitaciones al equipo de Francia!”, añadió.

Eso sí, Patrice Evra no se guardó nada y criticó el rendimiento de Francia en los primeros 45 minutos: “El primer tiempo lo regalamos. Lo que pasó fue catastrófico. Kylian (Mbappé) hace un hat-trick. Haces un hat-trick, tres goles en la final y no ganas la final. ¡Ves que fue increíble! E incluso este partido, ¿cómo te fue con un dos a cero abajo? Y regresas y te ponés 2-2 luego de ir perdiendo. Había demasiado emoción, demasiada emoción. Me dije a mí mismo ‘eso es todo”.

Consultado sobre la atajada del ‘Dibu’ Martínez a Kolo Muani en una de las últimas acciones de la prórroga, el exfutbolista señaló que fue meritorio poder llegar hasta esta instancia, a pesar de que el equipo tuvo bajas importantes. “Francamente, ¡qué Mundial! Con todos los jugadores que faltaban, que lleguemos a esta final y que perdamos estando tan cerca, porque si Randal Kolo Muani marca ese gol, somos campeones del mundo una vez más. Eso me sorprendió”, mencionó.

Los números que dejó Patrice Evra en Francia

Patrice Evra, de 41 años de edad, representó a su selección durante los años 2014 y 2016. Asimismo, llegó a disputar dos Mundiales, el de Sudáfrica 2010, en el que cayeron en primera ronda, y el de Brasil 2014, cuando llegaron hasta cuartos de final. También jugó tres Eurocopas: Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016.

A nivel clubes, el nacionalizado francés, inició su carrera profesional en Italia, vistiendo la camiseta de Marsala de la Tercera División a sus 17 años. Luego, pasó al Monza, de la segunda categoría, mientras que, en su mejor momento, defendió los colores de la Juventus. En Francia, jugó en equipos como Niza, Mónaco y Olympique de Marsella. Además, se desempeño en los conjuntos ingleses Manchester United y West Ham United.





