A pesar de que el nombre de Lionel Messi suena fuerte como el ganador, por séptima vez, del Balón de Oro, Pascal Ferré sostuvo que aún “es un gran secreto”. El periodista de la revista France Football tiene conocimiento de quien será el futbolista que se llevará el galardón este lunes 29 de noviembre como el mejor jugador de la última temporada.

El premio otorgado por la aclamada revista francesa regresa tras estar de para por la pandemia y todos están atentos a la decisión que se tome respecto. Por ello, para Ferré mantener el secreto sobre el ganador del Balón de Oro 2021 es básico.

“Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así”, sostuvo el periodista.

Asimismo consideró que es importante esperar hasta el anuncio dentro de la gala: “Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte”.

El redactor de France Football se refirió, como anécdota, a la ocasión en que el mediocampista del Real Madrid ganó el galardón: “Luka Modric lloró como un niño cuando lo llamé”.

Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro

A la fecha, Lionel Messi posee un Balón de Oro más que Cristiano Ronaldo; y, al parecer, es algo que afecta al portugués. Según sostuvo Ferré, el objetivo de CR7 es conseguir más veces el trofeo de la revista francesa: “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”.





