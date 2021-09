El fichaje es él. En medio del tridente Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, o las sonadas llegadas de Wijnaldum, Donnarumma o Sergio Ramos, el jugador que está salvando los papeles en el PSG tiene nombre propio: Achraf Hakimi. El lateral marroquí llegó a París por 60 millones de euros tras coronarse campeón de la Serie A con el Inter, y ahora se ha puesto el traje de héroe de los de Pochettino con tres goles y una asistencia. El futbolista concedió una entrevista al diario galo ‘L’Equipe’, donde repasó desde su salida del Real Madrid hasta su relación con Leo.

Su salida del Madrid y Zidane

“(Su primera convocatoria) Estaba con unos amigos, sentado en un banco frente a la casa charlando y ahí suena el teléfono y es... ¡Zidane! Me dice que voy a jugar y no me lo esperaba. (Su marcha del Madrid) Aprendí mucho de el. Lo que pasó en 2020 no tiene nada que ver con él. Estos son otros aspectos ligados en particular al Covid y al Real Madrid que me hicieron irme. En ese momento tuve una conversación con él que permanecerá entre nosotros. Él pensaba de manera diferente”.

Su relación con Mbappé

“Somos jóvenes, tenemos muchas cosas en común, nos divierten las mismas cosas. Esta amistad nos hace mejores y nos ayuda a ser complementarios en el campo. Recibí las ofertas del PSG y el Chelsea y tuve la intuición de que tenía que venir a París, que aquí iba a ser feliz. Hace unos años Pochettino ya me quería en el Tottenham”.

Sobre Messi

“Que Messi se fuese del Barça, como todos los demás, no me lo esperaba. He jugado con muchos grandes jugadores, pero me faltaba Messi. Un sueño para mí. Me sorprendió su forma de comportarse, es sencillo, callado”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.