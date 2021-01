Si bien era conocida ya la mala relación entre Thomas Tuchel y el director deportivo del PSG, Leonardo, el anuncio de la salida del técnico alemán fue “un shock” para todo el ya destituido cuerpo técnico del elenco francés. Así lo reveló el ayudante del entrenador alemán, Zsolt Low, en declaraciones que dio al medio húngaro Nemzeti Sport, donde asegura que se vivía una constante “tensión” en el equipo.

“Seamos honestos, la situación no habría sido sostenible a largo plazo”, explicó Low en la entrevista. Y agrega: “No hubiera seguido aunque me lo hubieran ofrecido. No entraba en mi cabeza no seguir a Thomas”.

“Era mejor decirse adiós ahora, estando cerca de la cima, con muchos bonitos recuerdos”, estimó. “Estos dos años y medio fueron bellos”, recordó, el asistente técnico tras ser consultado sobre sus últimos días en el Paris Saint-Germain.

La noticia de la salida

El cese “nos llegó por sorpresa, el 23 de diciembre, tras una victoria por 4-0 contra Estrasburgo, cuando (el director deportivo) Leonardo nos llamó para decirnos que ya no necesitaba a Thomas de cara al futuro”, recordó Low.

“Incluso si lo veíamos venir, el anuncio de Leonardo fue un shock. Tras haber hecho frente a considerables dificultades en 2020, pensamos que esta decisión era un poco incomprensible”, añadió al respecto de la destitución de todo el comando técnico.

Entre dichas dificultades, el adjunto habla de “las innumerables lesiones que debilitaron la plantilla” y estima que fue “un gran éxito profesional terminar el año así”, primero de su grupo de la Champions League y a un punto del líder Lyon en Ligue 1.

‘Divorcio’ con Leonardo

Todo el mundo “sabía que había tensiones entre el director deportivo y el entrenador principal estos últimos meses. Dicho de otra manera, el anuncio no fue un rayo en un cielo sin nubes”, comentó la relación entre el brasileño y el alemán.

Zsolt evitó “entrar en detalles” y resumió: Leonardo y Tuchel “tenían diferentes principios de gobernanza” e “ideas diferentes en muchos aspectos, que se incrementaron con el tiempo. Eso condujo a Leonardo a plantearse el futuro con otro equipo técnico”, concluyó, en este caso con el argentino Mauricio Pochettino, cuya llegada fue oficializada el pasado sábado y que debía dirigir el domingo su primer entrenamiento.





