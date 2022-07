PSG ha hecho pública la idea de renovar el contrato de Lionel Messi por una temporada más. El astro argentino culmina su vínculo en el mes de junio del año 2023. Sin embargo, según información de Marca, el club aún no ha formalizado la oferta con números y letras, pero existe amplia intención para retenerlo hasta la temporada 2024. En los próximos días podría haber una respuesta.

La idea de Lionel Messi y sus agentes es esperar luego del Mundial. Para el argentino, será clave esperar lo que suceda en Qatar en todos los sentidos. Esto también influye a nivel de ánimo y forma de estado físico. Ya en 2023, podría decidir muchas cosas a nivel futbolístico.

La primera campaña de Leo en París no fue fácil. No sólo influyó negativamente el ser nuevo en París, sino la mala suerte con el COVID. El crack adquirió el virus a principios de año, y fue afectado por la variante Delta, la más agresiva de todas. No sólo eso. El COVID le provocó una afección pulmonar que retrasó su reaparición.

El ansia por jugar tampoco le benefició. Todo retrasó los tiempos. De hecho, su récord de partidos seguidos en el PSG es de 10 encuentros sólo (todos los torneos): entre el 23 de enero y el 13 de marzo. Es así que su estadía en Francia no ha sido lo más esperado a comparación de su pasado en Barcelona.

En el aspecto deportivo es lo primero en el deseo del club de renovarle, pero es que, aunque en España ya lo consideran como algo natural, la locura por una camiseta de Messi en París ha sido exagerada y genera gran fuerza a nivel económico para beneficio del club.

Según fuentes del club, el 60% de las camisetas vendidas la pasada campaña fueron de Leo, muy por encima de Mbappé. En algunos momentos del año, era imposible comprar la zamarra titular con el nombre de Leo y el 30 a la espalda.





