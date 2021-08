Si cabe el término, PSG se ha convertido en un súper equipo por la cantidad de figuras que posee en el plantel. Por eso, los hinchas están entusiasmados por ver en la cancha juntos a Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé (si no se marcha), Ángel Di María, Sergio Ramos, entre otros. Sin embargo, la tarea para Mauricio Pochettino no será sencilla.

En palabras de Thierry Henry, campeón del mundo con la selección francesa en 1998, el DT argentino tendrá una labor titánica para hallar el equilibrio para que el equipo funcione en todos los sectores del campo. Mediante un análisis realizado en la plataforma Amazon, el ex Arsenal indicó que ‘Les Parisiens’ aún muestran falencias, sobre todo en la zona defensiva.

“Cuando se tienen jugadores sobrehumanos, se torna todo más fácil. Pero viendo la evolución de PSG en este momento, sufren demasiados goles para mi gusto. Es verdad que no contó con algunos jugadores, que no estaban disponibles. Pero el equilibrio es lo más importante. Hablamos siempre de grandes jugadores de ataque, pero se precisa equilibrio”, enfatizó ‘Titi’ Henry.

En la misma línea, el actual asistente técnico de la selección de Bélgica empleó un ejemplo a partir de la experiencia que le tocó vivir en Barcelona, club en el que compartió con Lionel Messi, hoy estrella de los parisinos. Según el francés, ese conjunto catalán (dirigido por Pep Guardiola), tenía hombres importantes en ofensiva, pero se preocuparon por no perder el balance.

“Las personas hablan mucho de aquel equipo de Barcelona, donde jugué con Messi y Eto’o. Pero se olvidan de remarcar que no sufríamos muchos goles. En general, los equipos que no sufren muchos goles, no están lejos de los títulos. Inclusive, de la Liga de Campeones”, sostuvo Henry en el programa Dimanche Soir Football de la mencionada plataforma.

De momento, en tres partidos oficiales en la temporada 2021-22, PSG ha recibido un total de cuatro anotaciones: una de Lille en la Supercopa de Francia, una de Troyes y dos de Estrasburgo en el arranque de la Ligue 1. Mientras que marcó seis tantos: dos al Troyes y cuatro al Estrasburgo, en las victorias por 1-2 y 4-2, respectivamente.

