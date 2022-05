El portero italiano Gianluigi Donnarumma, 23 años, no cree que vaya a vivir una segunda temporada de cohabitación con el arquero costarricense Keylor Navas en el París SG y piensa que el club francés se decantará por uno de los dos, aseguró el exguardameta del Milan en una entrevista a la AFP.

“Tengo muy buena relación con Keylor, ambos somos buenos tipos, entendemos nuestra situación, pero ha sido duro, para él y para mí, pero digamos que lo hemos gestionado bien, con todo el equipo y sobre todo entre nosotros dos”, señaló el guardameta.

Consultado sobre si debe pasar otra temporada así, compartiendo la titularidad, Donnarumma fue tajante al decir que “no”. “Creo que seguramente no ocurrirá así, porque pienso que el club hará una elección”.

La temporada del PSG

‘Gigio’ también hizo un balance de lo que fue su primera temporada con el cuadro parisino, que logró recuperar el título de la Ligue 1. “Es bonito, es mi primer título de campeón y estoy muy contento. Es además mi primer título con la camiseta del París Saint-Germain. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran club, muy ambicioso, que siempre aspira a lo máximo”, señaló.

Sobre lo que fue su desempeño y si tuviera que ponerse una nota, dijo: “No ha sido una temporada fácil... digamos un 7 (sobre 10). Sé que puedo dar más, no he jugado tantos partidos, la mitad solo, no ha sido fácil”.

El gol de Benzema

Los octavos de final entre el Real Madrid y PSG parecían sentenciados, hasta que una jugada puntual entre Donnarumma y Benzema cambió toda la historia. Al respecto, Donnarumma fue firme al decir que el tanto del francés debió anularse.

“El gol no debería haber sido válido, pero hubiésemos tenido que controlar mejor la situación. Quedamos muy decepcionados, como todos los aficionados, pero hay que mirar hacia adelante. Deseamos volver a jugar la Liga de Campeones para tratar de ganarla”.

Eso sí, dijo no sentirse culpable “en lo absoluto”. “Sabemos qué pasó y no me siento culpable de nada. Pero lo pasado, pasado está y no se puede volver atrás”.

Italia fuera del Mundial

Desde luego, también fue consultado sobre el batacazo que supuso que Italia, campeona de Europa, quede por segunda vez consecutiva fuera de la Copa del Mundo.

“Eso fue duro, muy duro (suspiros) Los días siguientes fueron muy duros, pero como acabo de decir no se puede volver atrás. Hicimos una Eurocopa que pasará a la historia, hicimos algo increíble (lograr el título), pero Italia debe ir al Mundial y lamentablemente no lo logramos”, reflexionó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO