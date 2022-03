Pese a que tiene 34 años de edad, Ángel Di María aún ha dado señales de poder estar en la élite más tiempo y pretendientes no le faltan. Equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia estarían encantados de contar con el rosarino en sus filas. Y en las últimas horas, desde Portugal señalan que su exclub, el Benfica, donde brillara antes de marcharse al Real Madrid, está buscando la forma de contar de nuevo en sus filas con el argentino, quien no seguirá en el PSG.

Según información que adelanta el medio luso ‘Record’, el Benfica ha contactado ya con el futbolista para ver su disponibilidad. Si bien la intención y el cariño del ‘Fideo’ están ahí, el principal problema es el alto salario del jugador.

“Pese a la apuesta de las águilas por la formación y el mercado nacional, Record sabe que Rui Costa quiere dotar a la plantilla de un gran jugador, y Di María encaja en ese perfil”, explica el diario luso. Rui Costa, el ahora presidente, llegó a compartir vestuario con Di María.

No seguirá en el PSG

Lo que sí es una realidad es que Di María no seguirá en el cuadro parisino. Aunque los hinchas no se han volcado contra él, como sí lo han hecho en el caso de Neymar o Messi, el ‘Flaco’ no se siente valorado en la entidad parisina, donde apenas ha jugado el 50% de los compromisos con Pochettino en el banquillo.

De acuerdo a información del medio galo ‘RMC Sport’, Di María ya tiene decidido dejar el PSG al final de temporada. Y lo que es peor para el club, lo hará gratis, pues termina contrato el 30 de junio.

El también internacional con la Albiceleste, campeón de la Copa América 2021, tiene la capacidad de jugar como mediocentro ofensivo o extremo por las bandas, y es el máximo asistidor de la historia del PSG.





