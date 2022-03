Para nadie es un secreto que el París Saint-Germain viene atravesando un momento difícil en el plano deportivo. Y es que tras la eliminación de la Champions League en los octavos de final ante el Real Madrid, y luego de la caída por 3-0 ante el Mónaco este fin de semana por la Ligue 1, el elenco dirigido por Mauricio Pochettino parece haber tocado fondo. Diferentes medios franceses aseguran que la escuadra parisina tiene problemas en el vestuario, el cual se encuentra dividido en dos.

Una vez terminado el encuentro ante el Mónaco, en el cual Messi no participó, el estratega argentino se mostró molesto en rueda de prensa, calificando como “inaceptable” la actitud del equipo y habló de mantener el “respeto” por el club y por la afición. Kylian Mbappé, por su lado, comentó algo similar: “Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos, por lo que queremos ser y por lo que aspiramos a ser, tenemos que ser profesionales”.

No obstante, este lunes, el sitio francés RMC Sports publicó una serie de situaciones ocurridas en el plantel, donde se expone una grieta entre jugadores que, evidentemente, ha tenido consecuencias en el aspecto deportivo. En la publicación señalan que los conflictos existen hace tiempo pero que han salido a la luz debido a las constantes frustraciones en el terreno de juego: “Cuando un grupo se encuentra en dificultades, todo lo que estaba oculto sale a la superficie. Esto es un poco de lo que está pasando el Paris Saint-Germain”.

Asimismo, la fuente citada asegura que tras el 3-0 ante Mónaco hubo un silencio absoluto en el vestuario. Ningún futbolista tomó la voz del mando en las instalaciones ni en el bus de regreso, por lo que se olfateó un clima de tensión, quedando expuesta la falta de liderazgo. Del mismo modo, un allegado al club le comentó al sitio galo lo siguiente: “Es un poco lo que señalan algunos. La falta de carácter en el club… y el hecho de que nadie tuviera la voluntad o la posibilidad de hablar después de un partido así también es indicativo de lo que está pasando en el grupo”

Dicho esto, parece que ha revivido una vieja grieta en la interna de la institución parisina. En algún momento, Edison Cavani fue víctima de este fenómeno al no haber podido congeniar con Neymar, quien es líder de uno de los bandos. Por ello, el atacante charrúa terminó marchándose del conjunto.

En la misma línea, RMC Sports menciona que la división estaría marcada entre los sudamericanos del plantel y el resto de jugadores. Esto podría comprenderse en cierto modo por el idioma, pero que repercute en la cancha. Además, aseguran que hay futbolistas que le dan más la pelota a algunos compañeros que a otros, solo por tener mayor afinidad.

“Cuando un jugador como Neymar es pillado en el césped, automáticamente hay cuatro o cinco jugadores del plantel que rodean al árbitro o a los rivales. No son las mismas escenas cuando se comete una gran falta sobre un jugador como Achraf Hakimi”, se lee en la publicación del portal.

Thierry Henry también tomó la palabra

Otro de los también dio su opinión esta semana fue Thierry Henry, quien remarcó en diálogo con Amazon Prime Video que el problema del PSG es institucional. “¿Cuál es la política del club? Yo jugaba en el Barcelona, y cuando no hacías lo que tenías que hacer, no importaba cómo te llamaras ni quién fueras, si no respetabas lo que había que hacer, te ibas. En el Barça, te vas. En el Bayern, te vas. En el Madrid, te vas. En los grandes clubes, te vas. Pero y ¿aquí?”, dijo en referencia a las últimas actuaciones de Neymar.

Además, el ex artillero del Arsenal defendió a Lionel Messi de los silbidos en el Parque de los Príncipes luego de la eliminación de la Champions League: “La semana pasada, los fanáticos del PSG abuchearon a Messi. ¿Cómo puedes abuchear al más grande de todos los tiempos? ¿El tipo que más goles ha asistido en la Ligue 1? Sin Messi, el equipo no creó nada”.





