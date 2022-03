Los problemas que está teniendo el Liverpool para cerrar la renovación de Mohamed Salah podrían desembocar en la salida del extremo en el próximo mercado de fichajes. Y es que el futbolista egipcio ha pedido un aumento considerable en su salario y de momento los de Anfield parecen no estar de acuerdo con las exigencias del jugador, ya que no llegan a las expectativas económicas que ha puesto sobre la mesa. Ante ello, uno de los clubes que espera aprovecharse de esta situación es el París Saint-Germain, quienes ya sumaron el nombre del delantero en su lista de deseos.

Según la información revelada por el diario Sport, el conjunto parisino ha visto una oportunidad de oro para agregar una nueva estrella entre sus filas y de paso dar inicio a la revolución que tiene planeada Nasser Al-Khelaifi de cara a la próxima ventana de transferencias.

El atacante egipcio entró de lleno en la agenda del gigante francés, el cual estaría dispuesto a cumplir con sus expectativas económicas con un contrato que quitase el aliento, pese a que también tendrán que pagar una cifra numerosa al Liverpool para que lo dejen marcharse un año antes de que finalice su vínculo.

Cabe resaltar que el PSG no es el único equipo que ha puesto la mira en Mohamed Salah. Otra de las escuadras a los que se le viene relacionando en los últimos días es el FC Barcelona, que busca una nueva estrella para su plantilla. Eso sí, el objetivo principal del conjunto blaugrana es Erling Haaland, por lo que el egipcio a día de hoy sería algo más secundario.

En Liverpool no están preocupados

Jürgen Klopp, actual DT del cuadro inglés, compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante Arsenal, un choque muy importante en la lucha de los ‘Reds’ por la Premier League.

En relación a los comentarios burlescos en redes del agente de Salah, el estratega alemán reconoció que no está en Twitter y que estos comportamientos son “otra razón más para no estar”. “Me metéis en la trampa y doy titulares. Todo bien. No sé sobre ninguna reacción, pero no me preocupa. Todo está bien. Las partes importantes están en contacto”, aseveró.

Del mismo modo, Klopp también se refirió al estado físico del egipcio: “Mo es una ‘galleta dura’. Fuimos bastante felices y afortunados. Estaba muy inflamado, hoy menos. Recibí un mensaje antes de la rueda de prensa confirmando que está listo para entrenar”, mencionó, tratando de cerrar el asunto.





