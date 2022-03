Pese a tener entre sus filas a nombres como Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, el PSG busca seguir incorporando futbolistas de primer nivel para lograr todos los títulos posibles. Dicho esto, el conjunto francés acaba de incorporar a su lista de deseos a uno de los ‘indispensables’ del Real Madrid. Estamos hablando de Toni Kroos, uno de los mejores mediocampistas del mundo y considerado una pieza vital en el esquema de Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu.

Según la información brindada por ‘Calcio Mercato’, el elenco parisino está interesado en hacerse con los servicios del alemán en el próximo mercado de fichajes de verano. La directiva deportiva, comandada por Leonardo, quiere seguir armando un Dream Team de ensueño que le permita seguir soñando con trofeos internacionales.

Asimismo, los dirigidos por Mauricio Pochettino, que están cerca de perder a Kylian Mbappé en verano debido a que termina contrato y no quiere renovar para cambiar de aires, tiene la intención de volver a agitar la ventana de transferencia con la intención de mejor su plantilla actual y seguir siendo la mejor de Europa a nivel individual. Ante ello, uno de los objetivos es armar un mediocampo capaz de dominar el juego ante cualquier rival.

No obstante, todo parece indicar que Georginio Wijnaldum saldrá en verano a causa de que no ha terminado de encajar en la idea del juego del equipo. Del mismo modo, se producirán otras salidas en la zona de volantes: Danilo Pereira, Ander Herrera y Leandro Paredes. Por ello, el PSG urge de nuevos mediocampistas para seguir rotando.

Eso sí, pese a tener en la mira a N´Golo Kanté y Paul Pogba, el conjunto parisino tiene la intención de romper el mercado con el fichaje de Toni Kroos y juntarlo con Marco Verratti en la zona creativa.

En París no ven nada imposible

El mediocampista alemán, que termina contrato en verano del 2023 con el Real Madrid, es una opción interesante pero complicada a nivel de fichaje a causa de los merengues no lo quieren perder en el corto plazo. Por el momento, no tienen en su plantilla a una pieza que ocupar su rol, por lo que esperar cerrar su renovación para que no se vaya como agente libre después del próximo curso.

Además, Kroos parece estar feliz en el conjunto español y no tiene intenciones de cambiar de aires, pero todo dependerá de la postura que tome el cuadro capitalino y la oferta económica que presente al PSG al futbolista y su representante.





