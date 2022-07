París sigue siendo una gran incógnita por estos días con la continuidad de varias figuras en el aire. A la posible salida de Neymar o del mismo Keylor Navas (Galtier eligió como ‘1′ a Donnarumma), ahora se suma a esa lista de transferibles nada menos que Presnel Kimpembé. El central vive una situación compleja en el PSG, con el que tiene contrato hasta el 2024 pero no solo no ha renovado, sino que el nuevo asesor deportivo Luis Campos, no lo quiere.

El medio francés ‘L’Equipe’ informa este jueves que el club parisino no frenará a su defensa central titular Kimpembé si recibe una ofertas que convenga a ambas partes.

El jugador de 26 años no ha renovado, es el 13º mejor pagado de la plantilla y no ha alcanzado el protagonismo en el PSG que se presuponía cuando irrumpió con fuerza con 19 años.

De hecho, ya saltó el rumor de que el PSG quiere a Milan Skriniar, jugador del Inter, de acuerdo a ‘La Gazzetta dello Sport’. Los italianos no tendrían problemas en dejarlo ir, siempre y cuando los jeques del Paris Saint-Germain paguen los 70 millones de euros que piden en el Giuseppe Meazza. Dinero que podrían obtener de un posible traspaso de Kimpembé.

El internacional francés, que lleva en el club desde los 10 años, podría ser objeto de interés del Chelsea, que viene de perder como agentes libres a Antonio Rüdiger (Real Madrid) y a Andreas Christensen (Barcelona), y que está entrenado por un extécnico parisino, el alemán Thomas Tuchel.

¿Qué fichajes hizo PSG para 2022-23?

En lo que va del mercado de pases en Europa, el cuadro de la Ligue 1 ha anunciado a Vitinha, mediocampista que llega proveniente del Porto. Este jugador desembarca en París después de haber tenido una muy buena campaña con los ‘Dragones Azules’ en la Primeira Liga de Portugal, donde levantó el torneo doméstico y la Copa. Costó 40 millones y ha firmado por cinco temporadas, es decir, hasta el 2027.





