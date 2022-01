Si bien es cierto, el FC Barcelona es uno de los equipos que correrá contra el tiempo en este mercado de pases, puesto que así como desea sumar nuevos refuerzos, también espera cerrar algunas renovaciones. Sin embargo, el club catalán tiene un serio problema con Ousmane Dembélé, jugador al que quieren ampliarle el contrato, pero que en los últimos días hubo discrepancias entre todas las partes, a tal punto de que el francés tiene un pie fuera del Camp Nou. El ‘Mosquito’ termina contrato el próximo 30 de junio y podrá firmar gratuitamente por la escuadra que desee, y uno de los últimos interesados en hacerse con sus servicios es el PSG.

Según la información brindada por el medio ‘Mundo Deportivo’, la entidad francesa quiere dar un nuevo golpe al conjunto culé arrebatándole a una de sus grandes estrellas, como lo hizo en años anteriores con Neymar o en este mismo verano con Lionel Messi.

Asimismo, se habla de que los parisinos están usando la misma fórmula que emplearon con el argentino para atraer a Ousmane Dembélé al Parque de los Príncipes. La fuente citada señala que le pondrán sobre la mesa un salario mayor a la que actualmente percibe en el elenco de la Ciudad Condal y le ofrecerán las primas de fichaje que tanto exige él con su agente.

En París están decididos

El PSG está muy convencido de la llegada del extremo a su plantilla, puesto que es un jugador con un gran talento. Además, el comando técnico considera que todavía es joven y no tendría problemas en adaptarse a la Ligue 1 por su nacionalidad.

No obstante, diferentes medios españoles aseguran que el ‘Mosquito’ se encuentra esperando la oferta del club galo desde hace unos días, ya que es consciente de que en el Parque de los Príncipes podría reconducir su carrera y aspirar a seguir ganando títulos.

Xavi exige un esfuerzo a la directiva para su renovación

“Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y así se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes”, manifestó el DT catalán.

Precisamente, la renovación de Dembélé podría ser la llave para que se pueda inscribir a uno de los nuevos fichajes, Ferran Torres. Otra opción sería la marcha del jugador mejor pagado de la plantilla, el brasileño Philippe Coutinho.

“Obviamente para que haya entradas tiene que haber salidas. Estamos intentando inscribir a Alves, que parece que si se solucionan detalles podrá ser inscrito hoy mismo, y lo de Ferran dependerá de otras cosas, como la renovación de Ousmane. Pero con Philippe no he hablado de su situación”, dijo Xavi sobre el tema.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.