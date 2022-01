Si bien por ahora han firmado la paz, todo parece indicar que los caminos de Romelu Lukaku y el Chelsea se separarán a final de temporada. El declarar abiertamente que no es feliz en el cuadro londinense no solo dejó muy molesta a la directiva de los ‘Blues’, sino que reactivó el interés de otros grandes equipos por fichar al delantero belga. Uno de ellos es el PSG, que quiere tener un delantero de peso al menos arreglado de palabra, si en caso Mbappé se marcha.

En el cuadro parisino ya no ven tan claro que su estrella vaya a renovar a final de temporada con el Real Madrid en el horizonte, es por ello que, y consciente de que Lukaku no está bien en Stamford Bridge, el PSG quiere tomar esa oportunidad.

De hecho, el equipo de Pochettino prepara una oferta de alrededor de 75 millones de euros para hacerse con el delantero belga, según información del medio británico ‘The Sun’.

Si bien Lukaku pidió disculpas a través de un comunicado en los medios de comunicación del equipo londinense, su situación sigue siendo delicada.

Cabe recordar que Lukaku dejó el Inter en agosto y regresó al Chelsea para un segundo paso por el equipo, en un acuerdo por un valor récord para el club de 131,78 millones de dólares.

La raíz del problema entre Lukaku y Chelsea

“No estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal (…) Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter”, fueron las palabras del jugador que pasó por Everton o Manchester United a la cadena Sky Sport.

De inmediato, Tuchel reaccionó a lo que dijo su pupilo y dejó entrever que tomaría alguna medida y así fue. “Sinceramente no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro”.

Inmediatamente después de lo ocurrido, el entrenador alemán dejó fuera de la convocatoria del partido del Chelsea ante Liverpool al delantero a manera de castigo.

