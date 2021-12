PSG es uno de los equipos que urge de una reestructuración en su plantel de cara a la próxima temporada, puesto que el cuadro francés aún sigue sin gustar a la afición por los últimos resultados conseguidos tanto en el torneo local como la Champions League. Ahora, diferentes medios allegados al club aseguran que uno de sus recientes fichajes busca salir del Parque de los Príncipes. Estamos hablando de Gianluigi Donnarumma, que tendría todo decidido para arribar a la Premier League vistiendo la camiseta del Manchester United.

El ex AC Milan ya no se encuentra contento en el conjunto que actualmente dirige Mauricio Pochettino y, junto a su agente, ya buscan una nueva institución en la que pueda encontrar oportunidades que le permitan ocupar un puesto como titular. En este caso, según Calciomercato, desde Inglaterra aseguran que Manchester United sería el mayor interesado en hacerse con los servicios del guardameta.

Si bien es cierto, David De Gea atraviesa por un buen estado de forma, pero la juventud del italiano será fundamental para su fichaje. En el Old Trafford esperan sumar al futbolista como una incorporación de cara a futuro. El portero español ya pasa de los 30 años y, aunque no es una edad avanzada para su posición, Donnarumma, a sus 22 años, ya cuenta con la calidad suficiente para ocupar el puesto de cualquier equipo de la élite europea.

Messi sigue sin convencer en París

Por segunda jornada consecutiva, después de empatar 0-0 ante el Niza, el París Saint-Germain volvió a pinchar y firmó tablas frente al Lens (1-1), con un error de Keylor Navas y un tanto sobre la bocina de Georginio Wijnaldum en un duelo en el que Lionel Messi tampoco celebró su Balón de Oro con una actuación decisiva.

Desde que recibió el galardón, Messi no convence. Ante el Niza, se esperaba una fiesta que no llegó. Y, unos días después, en Lens, de nuevo no se vio la mejor versión del argentino, que aún a medio gas dispuso de una de las ocasiones más claras de su equipo con un lanzamiento a un palo en la primera parte.

La sensación general, después de un tramo ya largo del curso, es que el cuadro parisino no convence. La mayoría de las veces, gana. Sobre todo en la Ligue 1, una competición en la que apenas tiene rivales de renombre que puedan plantarle cara. El equipo de Pochettino es una reunión de estrellas mal conjuntadas. Y, así, es difícil lograr títulos de postín como la Liga de Campeones. EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.