Fin de la pelea que nunca existió. Uno de los morbos cuando se armó el PSG versión 2021-22 giraba en relación al arco, con Keylor Navas como dueño absoluto hasta ese momento y un Gianluigi Donnarumma que llegaba como campeón y figura de la Eurocopa. Pochettino ha venido alternando a ambos guardametas, aunque la prensa francesa ha dejado entrever alguna tensión entre ambos. El italiano decidió acabar con todo tipo de rumores.

“Estoy muy tranquilo. Tengo una gran relación con Keylor Navas. Somos amigos y por tanto no hay problema, aunque en el exterior se intentan inventar historias, y no, no hay ningún problema. Somos un gran equipo y en todos los grandes equipos hay competencia”, aseguró Donnarumma en una charla en France TV.

“Somos los dos muy tranquilos, trabajamos bien y luego, es el entrenador quien hace sus elecciones. Nosotros estamos a su disposición y listos para dar el máximo”, agregó el arquero italiano sobre Navas.

“En París tengo más presión que en Milán, estoy en un club que quiere ganarlo todo. Este es solo el comienzo. Mi ambición no ha cambiado: Es ganar, ganar y ganar”, cerró Donnarumma, que en esta temporada ha disputado 12 encuentros mientras que su compañero lo hizo en 15 oportunidades.

Por ahora, Donnarumma no está disponible para el técnico Mauricio Pochettino de cara al partido del próximo domingo contra el Olympique de Lyon, correspondiente a la Jornada 20 de la Ligue 1 tras dar positivo a COVID.

Messi ya viaja a Francia

Se espera que Messi aterrice en París a primera hora de la tarde, tras haber sido visto saliendo del aeropuerto de Rosario junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, según recoge la prensa argentina.

El diario ‘El Litoral’ señala que el ex del Barcelona fue visto a medianoche, hora local, tomando un avión privado con rumbo a Francia después de obtener el test negativo que le permite reincorporarse al equipo francés

