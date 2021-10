Salió y dijo la verdad. El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo uno de los principales temas de discusión en diferentes medios deportivos. Ahora, fue el mismo jugador quien decidió romper su silencio sobre todo lo que vivió en el pasado mercado de fichajes. El galo tardó un mes en tomar la palabra y habló sobre su fallido traspaso al Real Madrid.

Tras las impactantes declaraciones del ariete en un avance de la entrevista concedida a ‘Radio Montecarlo’, ahora se ha podido conocer las primeras palabras del jugador a las que también ha concedido para ‘L’Equipe’. “Inicialmente había pedido un período de reflexión. Antes de la Euro le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, que quería irme”, aseguró.

“El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera”, destacó Mbappé en la primera pregunta en relación sobre su posible llegada al Santiago Bernabéu.

Además, el futbolista insistió en que su comportamiento siempre será ejemplar en el PSG, a pesar de haberse querido ir al Real Madrid en el pasado mercado veraniego: “En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG”.

Por otro lado, Kylian también dejó claro que lo que pasó en este verano, no influirá en el siguiente. En pocas palabras, no negó que podría renovar con el cuadro parisino. “Llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro “, mencionó.

Asimismo, el delantero, que salió luego de un mes para hablar sobre todo lo ocurrido, consideró que era necesario dar su versión ante los medios: “Tenía que dar explicaciones. Tenía que acabar con mi silencio y dije que lo haría. Se lo debía a la afición y al fútbol”.

Por último, la estrella del ‘Parque de los Príncipes, fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente Al Khelaifi, el cual afirmó lo siguiente hace algunos meses: “Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”. Ante ello, Mbappé aseguró haberse quedado impactado. “Cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre... Me quedé preocupado, no voy a mentir. ‘Si no salgo libre, ¿qué me pasará?’, me dije a mí mismo”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR