Incógnita total con el delantero francés, al que el PSG no arriesgará a menos de un mes de la eliminatorias con el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Kylian Mbappé tampoco participó en la sesión de hoy en el Camp des Loges, y Pochettino decidirá mañana si le incluye en la lista para el choque contra el Stade de Reims por la Ligue 1. Lo más probable es que no sea convocado.

“Kylian Mbappé sigue con su trabajo individual en buenas condiciones. Después del entrenamiento de mañana se decidirá si está en la convocatoria para el partido del domingo contra el Reims”, reza el comunicado emitido por el PSG.

Mbappé sufre molestias en el aductor del muslo izquierdo, y aunque no son importantes y de hecho el futbolista se ha ejercitado en solitario a la espera de ver qué le aconsejan los servicios médicos del club, no será tomado en cuenta.

Pochettino y el PSG mantienen la filosofía de no arriesgar a un jugador si no está al 100%. No se hizo con Messi, ni a inicio de temporada ni ahora tras el COVID, tampoco con Neymar con su lesión al tobillo, y no lo harán con ‘Kiki’.

Autor de 10 goles y 8 asistencias, el campeón del mundo con Francia es una pieza importante del esquema de Mauricio Pochettino, que el próximo 15 de febrero recibe al Madrid en París.

Nueva oferta para retenerlo

Según informó ‘Telefoot’ y otros diarios en Europa, la directiva de los parisinos ya puso en marcha su plan para renovar a Kylian, quien y rechazó tres ofertas de Nasser Al-Khelaifi.

Conscientes de que el sueño de Mbappé es jugar en el Real Madrid, la idea de los parisinos es presentarle una nueva oferta al jugador apenas dos semanas antes de la eliminatoria de la Champions League contra los ‘Blancos’.

¿Cuál sería esta? Pues se trata de un contrato por dos temporadas, siendo en julio de 2024 la fecha en la que Kylian pisará el Bernabéu. Sobre el dinero, el club le daría 40 ‘palos’ anuales netos.

