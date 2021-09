Final caliente en el PSG-Metz del último miércoles en la Ligue 1. Neymar asistió a Achraf Hakimi, quien marcó el 2-1 del triunfo en el 90+4′. Mientras los jugadores del equipo de la capital celebraron, Kylian Mbappé habría proferido un insulto a Alexandre Oukidja, guardameta del adversario, que perdió el control a tal punto de ser amonestado por el árbitro.

El cruce entre Oukidja y Mbappé siguió hasta después del pitazo final. Entonces, en la conferencia de prensa posterior el juego, el entrenador de Metz, Frédéric Antonetti, señaló al campeón de mundo por la actitud que mostro del terreno del estadio Municipal Saint-Symphorien.

“Sería mejor que se comportara de otra manera si quiere ser amado. Amo a este jugador, es muy, muy fuerte, pero se beneficiaría de ser un poco más humilde”, manifestó el preparador de 60 años sobre el astro del París Saint Germain.

El portero Alexandre Oukidja se calentó con Kylian Mbappé. (Video: ESPN)

El DT de Metz también hizo referencia a lo que pasó sobre el minuto 83. Mbappé debía devolver la pelota al rival a modo de fair play. Sin embargo, el pase hacia atrás casi termina dentro de las redes si no fuera por la reacción oportunidad del arquero Oukidja. En ese momento, el ‘1′ de nacionalidad argelina le tomó la placa al nacido en Bondy.

Favoritismo al PSG

En el encuentro con los periodistas, el técnico Antonetti también denunció acciones puntuales del partido para inclinar la balanza a favor de ‘Les Bleus’. “PSG es una muy buena locomotora para nuestro campeonato, pero no estoy aquí para jurar fidelidad o tomarme selfies con Neymar, Mbappé o Messi”, expresó.

“Hay dos tiros libres para nosotros, incluida una falta sobre De Préville, que no son cobradas y que nos sacan un poco del juego. No entiendo por qué el árbitro no cobró cuando tuvo el silbato fácil para París. No pongo en duda la fuerza del PSG, pero son dos faltas que no nos son silbadas y que habrían sido silbadas para París, estoy seguro”, sentenció.

El origen del conflicto entre Mbappé y el arquero de Metz. (Video: Foot Sport)









