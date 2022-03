Si suenan a despedida o no, solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que la derrota con goleada del PSG en el clásico francés ante el Mónaco (0-3) ha calado hondo en los aficionados parisinos, Mauricio Pochettino y desde luego, los futbolistas. Y Kylian Mbappé, cuya continuidad en París parece tener fin en junio, dejó un mensaje de autocrítica y reflexión, a la vez que alabó al elenco del Principado por su victoria en la Ligue 1, un tornero que de todas formas, los parisinos ya tienen en el bolsillo.

“Hemos perdido contra un equipo que juega competiciones europeas. Felicitación al Mónaco, que es un gran equipo. Ahora queremos ir a ganar la Ligue 1″, arrancó el de Bondy en conferencia de prensa tras el partido.

Mbappé subrayó que pese a la gran diferencia, de 15 puntos, en la clasificación, el deber del PSG es ir a buscar cada partido de la liga doméstica. “Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos, por lo que queremos ser y por lo que aspiramos a ser tenemos que ser profesionales. No hicimos un buen partido y toca felicitar al Mónaco”, señaló.

Todavía duele la Champions

Lo que también reconoció Mbappé es que la Ligue 1 poco o nada importa a los aficionados del PSG, que al igual que el plantel, su máximo anhelo era el de ganar la Champions League.

“El objetivo es ir a por el décimo título. El resto creo que a la gente no le importa. Podemos ganar 9-0, la gente seguirá pensando en la Champions League. Debemos seguir siendo profesionales. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, a los aficionados, a la gente y a nuestras familias”, concluyó el de Bondy.

“No va a seguir en el PSG”

El último en referirse a la situación de ‘Kiki’ fue Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien afirmó este jueves en la Plaza de Callao de Madrid que el atacante “no seguirá” en Francia. El mandatario conversó con la prensa con motivo de la inauguración oficial de #ElClásicoENMadrid.

“Mbappé no va a seguir en el PSG. No es normal que un jugador en esta situación de contrato no haya anunciado todavía a dónde va”, dijo el directivo ante la sorpresa de muchos. De inmediato más de uno vinculó sus palabras con el posible fichaje del delantero con el Real Madrid.





