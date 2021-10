Buscan a un nuevo líder en el banquillo. El inicio de temporada del PSG no está cumpliendo las expectativas de los directivos de la institución, por lo que la continuidad de Mauricio Pochettino está en duda y posiblemente sea sustituido en las próximas semanas.

El entrenador argentino no ha logrado sacar la mejor versión del equipo y, más allá de tener resultados positivos, los dirigentes del club no están conformes con la manera de jugar del plantel, agregando la derrota en las semifinales de la UEFA Champions League anterior y de no poder obtener el título de la Ligue 1.

Debido a esto, el trabajo de Pochettino está siendo cuestionado y el conjunto parisino ya analiza diferentes alternativas por si le toca contratar a un nuevo técnico. Eso sí, los del Parque de los Príncipes nunca han retrocedido al momento de tomar este tipo de situaciones, teniendo el claro ejemplo de Thomas Tuchel, que fue despedido luego de ganar todo a nivel local y llevar a su equipo a su primera final de la Liga de Campeones.

Las 3 opciones que maneja el PSG

En primer lugar, se encuentra el nombre de Zinedine Zidane, siendo el principal objetivo. La institución considera que esta es la mejor opción para gestionar la plantilla y no doblegarse ante las peticiones de ninguna de sus estrellas. Además, su llegada ayudaría en la renovación de Kylian Mbappé.

En segundo lugar, se encuentra Antonio Conte. La mano dura del DT es algo que puede cambiar al club a nivel táctico. Si bien es cierto, el entrenador cuenta con buenos números y, para beneficio de todos, actualmente se encuentra libre. Eso sí, diferentes clubes también lo tienen en la mira.

El último, pero no menos importante, es Joachim Löw. Su perfil es muy parecido al de Zidane, pero ofrece más soluciones a nivel táctico. Está llamado por muchos clubes luego de su exitosa etapa al mando de la Selección de Alemania. La única duda es su encaje en un cuadro que busca ganar siempre.





