Ahora son presos de sus propios acuerdos. Para el PSG no será tan sencillo dejar de lado a Thomas Tuchel de la dirección técnico del equipo parisino, debido a un millonario factor que frenaría la salida del entrenador: nada menos que 10 millones de euros, según reveló este miércoles el diario “Le Parisien”.

“El PSG no tiene medios para fichar y tampoco para un divorcio. A ocho meses del término del contrato de Tuchel, prescindir del alemán y de su cuerpo técnico les obligaría a encontrar, al menos 10 millones de euros”, señala el rotativo.

El entrenador mantiene tensas relaciones en las últimas semanas con el director deportivo del club, el brasileño Leonardo.

Tras haber perdido en la primera jornada de la Liga de Campeones por 1-2 contra el Manchester United en el Parque de los Príncipes, el equipo se la juega esta noche contra el Basaksehir turco.

“Le Parisien” ve improbable el despido del técnico incluso en caso de derrota, a menos que los propietarios cataríes del club decidan dar un giro al equipo.

“Leonardo debe conformarse con lo que tiene al no poder tener lo que le gustaría”, indica el diario. EFE

No teme por su futuro

En la rueda de prensa celebrada antes del partido contra el Istambul Basaksehir, el alemán señaló que no estaba preocupado por lo que pasará con él en el PSG.

“No me siento en peligro. Jugamos al futbol. Yo se como trabajo. Un entrenador nunca debe tener miedo de un resultado. No es posible. Sé cómo preparamos los partidos, cómo estamos juntos, el resto no me interesa”, dijo Tuchel.

TE PUEDE INTERESAR