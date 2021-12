Pese a ser uno de los equipos que más dinero invirtió en el pasado mercado de pases, la situación parece estar saliéndose de control a nivel interno. En esta ocasión, L’Equipe sorprendió al mundo entero con su portada de este martes, revelando conflictos o situaciones complejas que se viven en el París Saint-Germain. Y es que más allá de los problemas que se tienen al momento de armar un once titular con un plantel lleno de estrellas, se habla de que previo a la llegada de Lionel Messi al Parque de los Príncipes, ya existía tensión en los vestuarios.

El primer caso que tocó el medio fue sobre la disputa que vive Keylor Navas y Gianluiggi Donnarumma. Como bien sabemos, la llegada del portero italiano provocó un dolor de cabeza para el entrenador, que se vio obligado a rotar entre él y el guardameta ‘tico’ para darle una cantidad de minutos similares a ambas estrellas.

El ex AC Milan, más confiado por conquistar la última Eurocopa con Italia, comenzó a presionar a la directiva y al comando técnico en la voz de su representante, el popular y controvertido empresario italiano Mino Raiola, quien afirmó en un diálogo con la RAI lo siguiente: “No sé si esta situación se ha convertido en un problema, pero todos saben cómo va a terminar esta historia. Todo se decidirá a favor de Gianluigi”.

Si bien es cierto, pese a que el medio francés advirtió que podrían haber firmado una especie de “pacto de no agresión” entre los dos porteros, también relatan una anécdota singular que se dio en el vestuario previo al duelo ante el Niza, con en el ex PSG Marcin Bulka: “Habla con Navas y se da cuenta de que tiene el mismo proveedor de guantes que él, la marca inglesa Sells. Un testigo relata lo siguiente: “Navas miró a Donnarumma, que no estaba lejos, y respondió a Bulka: ‘Mira, estos son los mejores porteros del mundo que los usan’”.

Bandos divididos

Sin embargo, el problema entre guardametas parece ser menor dentro de un plantel lleno de estrellas y en el que según L’Equipe existen dos bandos claramente divididos. Por un lado, se encuentran los sudamericanos y por el otro, los franceses. Este panorama podría influir en la decisión de Kylian Mbappé al momento de decidir sobre su futuro en el Parque de los Príncipes.

El atacante galo ya expresó su intención de abandonar el club en julio pasado y los dirigentes le negaron tal posibilidad al rechazar las propuestas que llegaron desde el Real Madrid. Ahora, en cambio, el ex Mónaco es el que tiene la última palabra ya que, en caso no renueve, en enero podría negociar directamente con Florentino Pérez.

Intocables

Neymar, que fue el indicado a compartir el protagonismo del equipo con el francés y Lionel Messi, parece que aún no termina de acomodarse en su nuevo rol. Pero, parece que ese sería un problema secundario luego de que el periódico galo revelará que estuvo cerca de ser sancionado duramente por la directiva de la institución por su actitud.

Leonardo, director deportivo del PSG, decidió no aplicarle un castigo por temor a que haya alguna filtración que complique la situación de un vestuario que estaba intentando buscar tranquilidad. Al parecer, el brasileño no se presentó a un acto con patrocinadores del equipo, un acto que cayó mal a los mandamases del conjunto.

Privilegiados

Por último, en el tema de privilegios con las estrellas se encuentra señalado Lionel Messi. Según la fuente citada, el rosarino reservó un restaurante para celebrar la obtención de su séptimo Balón de Oro y que al día siguiente no se presentó al entrenamiento junto a Leandro Paredes, tras sufrir “síntomas de gastroenteritis”.

Esta actitud molestó a varios compañeros, al igual que lo que sucedió con Mauro Icardi, cuando pidió tres días libres para solucionar sus problemas matrimoniales con Wanda Nara. Mientras que el delantero publicaba los avances de la pareja en sus redes sociales, el malestar en el vestuario crecía, sobre todo cuando se hizo público su escapada a Milán.

Eso sí, los periodistas en cuestión revelaron un detalle desconocido de la pelea mediática: “Cuatro días antes, incluso antes de que estallara el problema en las redes sociales, Icardi estaba discutiendo con Wanda en su enorme 4x4, en el estacionamiento del Camp des Loges, justo después de dejar a su hijo en la escuela de fútbol, a los ojos de todos”.

No obstante, parece que la situación del PSG está a punto de detonar. Sin embargo, las victorias y el buen andar en el primer tramo de temporada lograron apaciguar todas las alarmas.





