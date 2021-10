En el duelo entre PSG y Marsella por la Jornada 11 de la Ligue 1, un suceso generó que el árbitro principal detenga el encuentro. Mientras Lionel Messi comandaba un contraataque a favor del cuadro parisino en el segundo tiempo, un hombre invadió el campo de juego y corrió hacia la ‘Pulga’. Este mismo, que fue capturado por los agentes de seguridad, aún continúa detenido y su caso confunde a los investigadores.

La policía francesa aún no libera al individuo dado que es imposible identificarlo. Sin embargo, hay un dato que desorienta a las autoridades: el invasor no sería un hincha de Marsella, sino alguien externo que no tendría nada que ver con el equipo. Este hecho aumentó la preocupación y ya se empiezan a cuestionar sobre cómo logró ingresar al terreno de juego a tal punto de estar al lado del ‘30′ del París Saint-Germain.

Según la información revelada por RMC Sport, el individuo no ha sido identificado y permanece arrestado 48 horas después del ‘Le Classique’. Además, se ha podido conocer que el hombre es indocumentado y no habla francés. Los motivos de su ingreso al césped del Vélodrome son desconocidas.

Debido a esto, el Olympique de Marsella podría enfrentarse a severas consecuencias tras la invasión del intruso al terreno de juego, porque si bien no llegó hasta ‘Lio’, nadie sabe lo que podría haber ocurrido en caso de lograr su cometido. De esta manera, Le Parisien analizó las posibles sanciones que recibiría el conjunto dirigido por Sampaoli.

Cabe resaltar que esta no fue la única situación que amenazó la integridad física de los jugadores del PSG. En un tiro de esquina a su favor, los visitantes recibieron una lluvia de proyectiles por parte de los hinchas del cuadro local, siendo Neymar quien más sufrió con estas agresiones.

Y por si fuera poco, el ‘Clásico’ dejó un total de nueve agentes policiales heridos y un total de 21 personas detenidas. Estas últimas fueron apresadas cuando, durante el primer tiempo y con las puertas del estadio cerradas, intentaron ingresar al Vélodrome. La policía utilizó gases lacrimógenos para retenerlos y establecer el orden.

El comité de disciplina de la liga francesa se reunirá este miércoles y analizará todos los hechos de violencia que se vivieron este domingo, como así también la invasión al campo de juego y la falta de seguridad. Es muy probable que el Marsella sufra una quita de puntos o la clausura de su recinto.

Es necesario mencionar que el Olympique ya ha tenido problemas con sus seguidores en la presente temporada, ya que fue sancionado en dos ocasiones por incidentes en las tribunas. Una fue en el duelo ante el Niza, en agosto, y el otro contra el Angers el pasado setiembre.





