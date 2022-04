El sábado pasado, Mauricio Pochettino conquistó el trofeo de la Ligue 1 con PSG, luego de empatar 1-1 contra Lens. Tras ello, y en medio de una temporada con una serie de episodios decepcionantes para la directiva y los hinchas, se esperan grandes cambios con miras al próximo curso. Una de las modificaciones se producirá en el banquillo.

De hecho, el diario Le Parisien explicó en su más reciente edición que el entrenador y la institución están negociando para terminar el acuerdo firmado hasta la siguiente temporada. En ese sentido, ‘Les Bleus’ deben desembolsar una cuantiosa suma de dinero por concepto de indemnización con el argentino y sus ayudantes.

Así las cosas, el periódico galo adelantó que Paris Saint Germain pagará una cifra cercana a los 15 millones de euros a Mauricio Pochettino y al comando técnico que le acompaña en la capital de Francia. Ojo, el preparador de 50 años todavía tiene un año más firmado con el vigente campeón liguero.

Pese a la inminente separación, la fuente citada desveló que las reuniones entre Pochettino y el alto mando de ‘Les Parisiens’ se desarrollan en términos bastantes cordiales. Y es que las dos partes coinciden que la ruptura es lo mejor. Del lado del DT, se sintió incómodo en estos meses y hasta pudo marcharse a Manchester United, pero PSG no consiguió un reemplazante.

Futuro de Pochettino y candidatos de PSG

Le Parisien manifiesta que Zinedine Zidane es el favorito de la directiva de Paris Saint Germain. No obstante, ‘Zizou’ no estaría interesado en llegar al Parque de los Príncipes por una razón: el ex Real Madrid espera una oportunidad con la selección francesa. Diversos reportes indican que, pese lo que pase, Didier Deschamps dejará el cuadro nacional tras el Mundial Qatar 2022.

En ese contexto, el nombre de Antonio Conte suena más fuerte que nunca. Es más, el italiano se ofreció para dirigir a los parisinos. Lo curioso del caso es que, si el transalpino se marcha de Tottenham, Pochettino puede volver a Londres. En Inglaterra avanzan que Daniel Levy, presidente de los ‘Spurs’, ya se puso en contacto con Mauricio.





