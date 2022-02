De la enorme alegría por la victoria sobre Real Madrid en la Champions League al dolor y resignación por la caída (3-1) a manos de Nantes. El ambiente en PSG cambió en cuestión de días y quien lamentó la situación fue el entrenador de los parisinos, Mauricio Pochettino, que no quedó conforme con el arbitraje de Mikael Lesage.

“Hay que separar las cosas y no culpar al árbitro. No perdimos por culpa del árbitro, pero fue un factor importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no fueron juzgados de la misma manera y por eso puedo entender el nerviosismo del director deportivo (Leonardo) y de los jugadores”, dijo el argentino en rueda de prensa.

Por otro lado, Pochettino analizó el juego de su equipo, destacó el trabajo en ofensiva y calificó de accidentes las jugadas que finalmente determinaron el desenlace del partido

“La primera acción es para nosotros, pero en continuidad, encajamos un gol. Hicimos algunas cosas buenas, incluso cosas muy buenas ofensivamente, pero no pudimos contrarrestarlas defensivamente y luego hubo muchos accidentes en este partido”, señaló.

Por último, Pochettino habló de su tridente de ataque: “En cuanto a afinidad, circulación de balón, Neymar, Mbappé y Messi hicieron una muy buena producción, es una pena que no hayamos dominado la otra faceta, la vigilancia defensiva. Esto habría mejorado el rendimiento de nuestros delanteros”.

Pese a la derrota, en el marco de la jornada 25 de la liga de Francia, PSG se mantiene en la cima del campeonato, con 59 puntos, con 13 de diferencia sobre Olympique Marsella, su más cercano perseguidor.





