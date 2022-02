El París Saint-Germain no viene atravesando su mejor momento y parece que todo va a terminar con la salida de Mauricio Pochettino en el próximo mercado de transferencias, ya que el panorama futbolístico en el Parque de los Príncipes no va como se esperaba. Y es que el técnico argentino no está logrando que el cuadro francés tenga regularidad en el juego y esto hace que la directiva se encuentre bastante molesta y decepcionada con él. Asimismo, existen otros problemas internos en el vestuario, en los cuales también está involucrado el estratega.

Según la información brindada por ‘Goal’, el DT del conjunto parisino ha tenido varios enfrentamientos con varios pesos pesados del plantel en las últimas semanas, situación que lo ha dejado aun más tocado en el banquillo.

No es ningún secreto que la dirección deportiva del club, presidida por Leonardo, piensa en destituirlo pese a los resultados que consiga ante el Real Madrid. Sin embargo, en estas últimas horas, la fuente citada indica que es el propio técnico quien viene barajando la posibilidad de separar su camino de la escuadra francesa, ya que no quiere seguir con esta situación.

Asimismo, diferentes medios de Inglaterra aseguran que uno de los equipos que lo sigue de cerca es el Manchester United. Eso sí, todo dependerá de la decisión que se tome de aquí a unas semanas, aunque parece que todo está claro por parte de los directivos del PSG.

Cada vez son más los rumores que indican que Pochettino se marchará a final de temporada y uno de los posibles sustitutos que barajaría el conjunto capitalino sería Zinedine Zidane, quien se encuentra sin equipo desde que decidió dejar el Real Madrid por segunda vez.

Sobre el duelo ante Real Madrid

“No creo que haya más presión por un lado que por otro, respetamos al Madrid como uno de los más grandes del mundo. Tienen 13 títulos y eso habla claramente por sí solo, que no es cuestión de jugadores, es cuestión de fortaleza interna como club. Cuando se gana siempre es por un conjunto de cosas que hace que los clubes muestren ese poderío. No hay favorito, es una eliminatoria que podría ser una final de Champions, pero el PSG lleva más de 50 años esperando ganar el título, somos los aspirantes”, señaló Pochettino en la previa del duelo ante los ‘blancos’ de este martes.

El técnico destacó el centro del campo del Real Madrid formado por Casemiro, Kroos y Modric, a los que ya se enfrentó con el Tottenham en 2017. “Era un equipo diferente, lo más importante es que hay patrones que se repiten, el mismo centro del campo, se conocen a la perfección. Nosotros somos un equipo construido este verano, fíjate si hay diferencia. Los vínculos, lazos, también es táctica, es lo más importante, para luego aplicar todo de manera más sencilla”, explicó.

Pochettino apuntó que esta eliminatoria de octavos de final ante el Real Madrid es del tipo de partidos para los que no es necesario trabajar la motivación de la plantilla. “No hace falta tocar las fibras en un partido como este, todo el mundo tiene motivación y excitación para este partido”, añadió.





