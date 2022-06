La temporada 2021-22 no fue de las mejores de Mauro Icardi. El argentino, por lesiones y decisiones técnicas, no tuvo la continuidad que de seguro anhelaba. Antes de reincorporarse al PSG para un nuevo curso, el delantero disfruta de sus vacaciones en África, desde donde respondió a un periodista por una dura crítica.

Alessandro Grandesso, de La Gazzetta dello Sport acusó al sudamericano de “disfrutar de la buena vida y de dejar su carrera en peligro”. Icardi subió a su cuenta de Instagram una imagen de la publicación y no dudó en contestar lo redactado por el comunicador.

“Estoy en África, Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada, había los mismos argumentos”, escribió el deportista de 29 años.

La dura respuesta de Mauro Icardi a periodista de La Gezzetta dello Sport.

Icardi remarcó que tiene dos años más de contrato (hasta finales de junio del 2024) y le dejó un sarcástico mensaje a Alessandro.

“¿Carrera en peligro? Todavía tengo dos años de contrato. No parece tan grave como lo aclaras con la basura escrita. A mis 29 años no te preocupes que con casi 200 goles marcados todo el mundo me conoce bastante bien. Y luego decido quedarme y ponerme a disposición. Muchas gracias, te abrazo fuerte desde África, con los gorilas, con los leones y todos mis amigos que tienen más respeto que un periodista como tú”, añadió.

Mauro Icardi llegó al PSG a mediados del 2019 en condición de préstamo, procedente de Inter de Milán. Un año después, se hizo la operación para el fichaje definitivo.





