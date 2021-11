Nadie en el PSG se quedó satisfecho con el triunfo del sábado frente al Burdeos, pues los parisinos pasaron apuros sobre el final, luego de ir ganando 3-0 y permitir que los locales se quedaran a un tanto del empate. Uno de los más críticos fue Kylian Mbappé, quien no se cortó en lo absoluto para cuestionar el accionar suyo y de sus compañeros, y enviarle un ‘recado’ a su entrenador Mauricio Pochettino.

“No temblamos. Creo que el partido de hoy fue menos difícil de como viene siendo habitual. Después, ellos (Burdeos) marcaron al final, es algo que podemos evitar, pero no hemos sufrido. Hemos sufrido más durante las últimas semanas que hoy”, dijo el galo a ‘Canal Plus’.

El equipo de Pochettino cerró el partido en el minuto 63′ con gol de Mbappé, pero los de Petkovic casi logran lo imposible. Ellis y Niang marcaron dos goles en los últimos 10 minutos del encuentro dando un buen susto a los parisinos.

Kylian también habló del juego del PSG y reconoció que todavía no alcanza. “Creo que tenemos secuencias de alto nivel en las que hemos mostrado nuestra calidad. Ahora, diré que no es suficiente respecto al equipo que tenemos, pero intentamos mejorar cada día. Creo que vamos a ir mejorando”.

Finalmente, el delantero francés cree que, a su modo de ver las cosas, su equipo no está jugando del todo bien. “Yo, personalmente, creo que no estamos jugando bien en estos momentos, pero ganamos. Creo que seguiremos trabajando, porque el equipo es trabajador. Somos conscientes de ello. No es tan alarmante como se piensa, pero debemos mejorar, por supuesto”.

El United sondea a Pochettino

De acuerdo a información del ‘Daily Express’, Solskjaer está en aún más en la cuerda floja tras su reciente derrota por la Premier League, y a pesar de que el entrenador argentino mantiene contrato con el Paris Saint-Germain, los ‘Red Devils’ podrían estar dispuestos a pagar para hacerse con él.

Según el citado medio, tanto el United como Mauricio Pochettino se reunieron la pasada temporada en un momento en el que Solskjaer estaba siendo enormemente cuestionado como entrenador. Sin embargo, la directiva del conjunto inglés decidió confiar en el noruego, por lo que las conversaciones se quedaron ahí.





