Pelé, considerado por muchos como el jugador de toda la historia, ha vuelto a elogiar al actual delantero del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé. El ex futbolista brasileño se refirió al francés como su posible sucesor. “Puede convertirse en mi heredero”, mencionó.

“Puedo verme en su habilidad para jugar con velocidad. Es un atacante que piensa rápido. Cuando llega la pelota, ya sabe qué hacer, ya tiene en mente hacia dónde ir y cómo orientar el juego para encontrar la mejor solución. Estas también son características importantes en el fútbol actual. Y luego Kylian también es rápido en carrera y en regate, como lo era yo”, afirmó O Réi para Sportweek.

Kylian Mbappé fue una de las figuras en el triunfo del PSG ante el Barcelona por los octavos de final de ida de la Champions League. Además, el joven delantero francés logró la Copa del Mundo en el 2018 con su selección.

Siempre le gustó su estilo de juego

No es la primera vez que Pelé elogia a Mbappé. En el 2019, el ex futbolista brasileño declaró que se sentía atraído por el estilo de juego del delantero francés. “Mbappé, es inteligente, rápido e impredecible. Muchos jugadores son técnicamente buenos, pero él juega de manera impredecible. Se merece ganar el Balón de Oro. Me envidia, por eso intenta imitarme. Pero es bueno que los jugadores jóvenes marquen goles”, mencionó aquella vez.

Del mismo modo, el ex jugador del Santos de Brasil, utilizó su cuenta de Instagram para subir varias fotos junto a Mbappé. En la última publicación con el francés, cuando este llegó a los 100 goles en su carrera, demostró su cariño con el siguiente mensaje. “Kylian, eres increíble y te admiro mucho. ¡Además de un chico con un gran corazón, con tan solo 21 años ya has marcado 100 goles! ¡Enhorabuena y un día quiero ver tu objetivo número 1000!”, escribió O Réi.

Kylian Mbappé busca sellar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League el próximo miércoles. En el partido de ida, el delantero francés brilló marcando un hat-trick que puso en riesgo la clasificación del Barcelona a la próxima llave.





