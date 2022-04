No cabe duda que Kylian Mbappé se convertirá en el gran protagonista del mercado de pases de verano, puesto que existen varios equipos de la élite europea interesados en su fichaje. Sin embargo, el Real Madrid es quien lleva la delantera en la carrera por hacerse con los servicios del jugador y todo parece indicar que el delantero francés terminará vistiéndose de blanco en la próxima temporada. Ante ello, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, fue entrevistado y consultado sobre la posible salida de su compatriota de París en esta ventana de transferencias.

“Puede hacer lo que quiera con su futuro. Creo que es bueno que un jugador esté en su club hasta que termine su contrato”, fueron las primeras palabras del exjugador en una entrevista para ‘RMC Sports’.

Por otro lado, Michel Platini llenó de elogios a Mbappé, al que ve como futuro ganador del Balón de Oro: “Hemos vivido 15 años extraordinarios con Ronaldo y Messi. Está ahora en la ‘pole position’ de cara al futuro. Es el mejor jugador francés en este momento. Tiene mucho más que cualidades físicas. Tiene la visión, los dos pies, el juego de cabeza... Será el Balón de Oro en el futuro”.

No obstante, el ‘Rey’ comentó que aún no ha podido conocer personalmente al delantero galo. “Está demasiado concentrado, tiene que divertirse. Nunca lo he conocido, pero es bueno que quiera ganarlo todo”, finalizó.

Revolución en el PSG

El mercado de verano europeo en el 2021 prometía ser el más auspicioso no solo para el PSG, sino para un club en mucho tiempo. El cuadro parisino logró formar un plantel ‘galáctico’ que hizo ilusionar a sus hinchas y generar gran expectativa en todo el mundo. Sin embargo, el resultado fue el que ya se conoce: fracaso en la Champions League. Ello ha venido motivando una serie de posibles cambios en París, con Neymar y Messi en la rampa de salida.

De acuerdo a información del diario galo ‘L’Équipe’, los amigos ‘Ney’ y Leo no tienen segura su continuidad en el Parque de los Príncipes, pese a que tienen contrato vigente. La decisión pasará por los altos mandos del club, en Qatar, aunque con el Mundial a puerta, esa opción parece no tener mucho margen.

