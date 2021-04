Neymar Jr tuvo el sábado pasado un regreso con el PSG para nada ameno. El brasileño salió expulsado en los últimos minutos del encuentro ante el Lille por la Ligue 1, tras haber empujado al lateral Tiago Djalo. El jugador portugués, días después del choque, salió a pedirle a la delantero parisino que tenga más respeto por los rivales.

Los parisinos, que perdían 1-0, intentaron hacer de todo para lograr el empate ante Lille por la Ligue 1 en el duelo del sábado pasado. No obstante, el ‘10′ del PSG, que regresó tras una lesión, tuvo una mala reacción contra Tiago Djalo que causó su expulsión. El comportamiento del brasileño fue muy criticado por varios futbolistas del medio, incluido el mismo lateral portugués.

“El problema viene desde la temporada pasada en el partido que jugamos en París en noviembre de 2019, con la diferencia de que el problema no se hizo viral como sí el pasado sábado. Yo no hice nada. Después de la falta, el árbitro pitó y me agredió. Me caí al suelo. Intentó quitarme la pelota y me golpeó en la cara. Fui expulsado sin saber por qué”, afirmó Djalo.

Asimismo, el lateral portugués añadió que Neymar debe tener más respeto al momento de enfrentar a sus rivales, puesto que tras su expulsión, el brasileño lanzó calificativos al jugador de Lille camino a los vestuarios. “En el túnel de vestuarios, me dijo cosas que ignoré. Hasta me tiró una pegatina a la cara. ¿Qué me dijo? No lo sé, pero no eran cosas buenas. Forma parte del juego… Pero es lo que le falta a Neymar, más respeto”, mencionó.

Djalo no es el único que salió a criticar la actitud de Neymar Jr en el duelo ante Lille, puesto que hace unos días Bixente Lizarazu, campeón del mundo en Francia 98, también estuvo en desacuerdo por las acciones que tuvo el brasileño en contra de Djalo.

‘Ney’ lleva siendo expulsado tres veces en sus últimos 11 encuentros con el PSG en la Ligue 1. Desde que se convirtió en jugador parisino, el delantero brasileño ya suma un total de cinco cartulinas rojas y, más allá de sus expulsiones, el jugador se ha perdido 89 encuentros con ‘Les Parisiens’ desde 2017, tras dejar Barcelona.





