Sorprendió al mundo con sus declaraciones. A tan solo unos días de haber estado presente en la victoria del PSG sobre el Leipzig en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, Ronaldinho, invitado especial de dicho encuentro, fue entrevistado por el medio francés Le Parisien, donde mencionó que estaba “feliz” por ver a su gran amigo Lionel Messi con la camiseta parisina.

El exfutbolista brasileño disfruta de unos días libres en la capital de Francia y está ansioso por presenciar el clásico ante Olympique de Marsella el próximo domingo. En la entrevista, ‘Dinho’ inició afirmando lo siguiente: “Messi y Neymar son amigos. Jugamos juntos y somos amigos. Esta no es una historia de ídolos o fans. Es una historia de amigos e incluso muy buenos amigos. Siempre que tengo la oportunidad de estar con ellos es un momento muy especial”

En relación al ‘30′ del PSG, a quien conoció durante su paso por el FC Barcelona en 2003, reveló: “Cuando llegué al club ya se hablaba de un joven fantástico. Y después, cuando entrenamos juntos, vimos su calidad. En cada entrenamiento, en cada partido, entendimos que era diferente. Fue un placer verlo hacerlo. Rápidamente nos acercamos mucho y se convirtió en un verdadero amigo”.

Además, se refirió al asombro que le generó ver la llegada de la ‘Pulga’ al que fue su equipo desde el 2001 al 2003. “Estoy muy feliz de verlo en el PSG. ¡No es algo que pensé que vería! (risas). Estaba seguro de que terminaría su carrera en Barcelona. Para mí fue una sorpresa. Como me gusta mucho el PSG, fue una linda sorpresa, pero nunca pensé que lo vería jugar en otro lugar que no fuera el Barcelona”, dijo.

Como bien sabemos, en cuanto al ámbito personal, mucho se le criticó a Ronaldinho que se excediera de noches durante su carrera profesional. Incluso, existen personas que consideran que pudo haber sido mejor jugador si hubiera evitado este tipo de actos. Él no se arrepiente de lo vivido: “Estoy completamente feliz con todo lo que me ha pasado. El buen Dios me dio mucho. Tengo la suerte de haber experimentado cosas tan felices. ¡Así que no cambio nada!”.

Encantado con Neymar y Mbappé

El medio de comunicación también aprovechó para preguntarle sobre su compatriota Neymar, al cual catalogó como ‘ídolo’ y reveló que está muy feliz por su presente. “No me gustan las comparaciones, cada uno tiene su propio momento. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador de hoy. Es solo que cuando las cosas no van bien, es más difícil para él. Porque es el más grande. Entonces es normal: cuando las cosas van bien, todo está bien; cuando no van bien, hay más presión sobre él. El mundo espera que marque la diferencia en cada partido y eso no es fácil”, aseveró.

Por otro lado, el brasileño llenó de elogios a Kylian Mbappé, una de las piezas más importantes que tiene actualmente el PSG. “¡Qué jugador! Es de otra generación, pero te da ganas de verlo jugar. Es un buen chico. Es el estilo de juego que amo. El fútbol que todo el mundo ama. Con características de regate, velocidad, que me encanta. Son jugadores a los que me encanta ver jugar”. Si bien es cierto, no se animó a mencionar su favorito para el Balón de Oro 2021, pero adelantó que algún momento la podrá ganar el ‘7′ del conjunto de Paris.

Por último, ‘Dinho’ habló sobre las posibilidades que tiene el PSG para ganar la Champions League en esta temporada. “¿Si el PSG puede ganar la Champions? Sí, también es posible. Es un equipo que puede marcar goles en cualquier momento. Cuando tienes grandes jugadores así, es difícil no imaginar que pueda pasar. Solo se necesita un poco de tiempo para que el juego caiga en su lugar. Tienes que acostumbrarte a jugar juntos. Es normal en el fútbol”, finalizó.

Barcelona, enfurecido con Ronaldinho

El hecho de que el brasileño haya estado presente en el homenaje del PSG, luciendo en el Parque de los Príncipes la camiseta del club francés, no cayó para nada bien en Barcelona, ya que se trata de uno de los embajadores del cuadro culé.

Actualmente, el exjugador percibe un sueldo del Barça y en la institución aún no entiende como este se prestó para tal hecho y más aún por lo que declaró en la entrevista, donde se mostró sorprendido luego de que Messi dejase el Camp Nou. Además, reveló que le entusiasma verlo en un equipo en el que él también militó.





