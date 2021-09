Su situación empieza a preocupar seriamente en el Parque de los Príncipes, aunque Mauricio Pochettino quiera ponerle paños fríos. El estreno de Sergio Ramos con el PSG estaba previsto esta semana, precisamente luego del parón internacional FIFA por las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el central español no solo no estará este sábado en la quinta jornada de Liga francesa ante el Clermont-Ferrand, tampoco estará en el estreno de la Champions League.

Ya el medio francés ‘L’Equipe’ adelantaba que el excapitán del Real Madrid no acaba de recuperarse de la lesión del muslo izquierdo que sufrió a finales de julio, poco después de llegar a París y que era seria duda para el duelo de mitad de semana ante el Brujas.

Y ha sido el propio Pochettino quien ha confirmado que Ramos se perderá el estreno de la Champions League, aunque no ha querido evidenciar preocupación.

“Para el partido del Brujas de la Champions no estará todavía. No me inquieta. Está siguiendo los pasos que tiene que hacer, siempre pensamos y queremos que los jugadores estén lo más rápido posible. Seguro que estará pronto bien y a disposición del equipo para jugar”, dijo el técnico argentino.

De hecho, tal y como ha informado el propio PSG a través de un comunicado, Sergio Ramos volvió a sufrir una pequeña lesión en el sóleo la semana pasada, lo que le ha obligado a retrasar su debut con el conjunto parisino.

“En su proceso de reacondicionamiento físico, apareció una molestia en la pantorrilla la semana pasada, que requirió de una adaptación de su carga de trabajo. A partir de la semana que viene reanudará su preparación individual en el campo”, informó el club parisino.

Este nuevo contratiempo ha llevado a que los hinchas del PSG empiezan a impacientarse con Sergio Ramos, pues precisamente sus lesiones fueron uno de los motivos que llevó al Real Madrid ha no renovarle.

