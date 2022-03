No es ningún secreto que miles de aficionados se vienen preguntando por qué Lionel Messi no está rindiendo como se esperaba en el París Saint-Germain. Fue Thierry Henry, ex compañero de la ‘Pulga’ en el FC Barcelona, quien tomó la palabra y opinó sobre el tema, señalando que el atacante sudamericano se marchó muy lastimado del Camp Nou. Asimismo, reveló que en unos meses las cosas mejorarán en el Parque de los Príncipes.

“Se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça tardé un año en estar bien. Llegué lesionado, después de un divorcio y tuve que aprender un nuevo sistema de juego”, explicó el ex futbolista en una entrevista al diario L’Equipe.

Como bien sabemos, Leo Messi parece no encontrar aún su fútbol en el PSG. El argentino, que tan solo lleva siete goles en el presente curso, parece acercarse a su nivel en Champions League. Sin embargo, en el encuentro de ida por los octavos de final ante Real Madrid, volvió a tropezar tras fallar un penalti ante Courtois.

“Quien piense que afectará a su confianza no entiende de fútbol”, reveló en su momento Mauricio Pochettino, técnico del conjunto parisino. Ahora tiene la opción de retractarse en el Santiago Bernabéu, el que llaman el ‘jardín de Messi’, donde solo suma un total de 15 goles, dos de ellos en el certamen internacional.

Su postura sobre la presión a Neymar

En esa misma entrevista, Thierry Henry también se refirió sobre la presión que sufre Neymar Jr. “Ha hablado sobre el bienestar y mi percepción es: ¿podemos escucharle? Ha pedido ayuda porque tiene problemas, como cualquier ser humano”, señaló.

Además, el ex Arsenal y FC Barcelona explicó cómo ha cambiado la salud mental en el mundo del fútbol. “Llegabas al vestuario: ¿estás bien? Sí, aunque las cosas no fueran bien. ¿Dormiste bien? Sí, aunque no fuera el caso. ¿Tienes dolor? No, aunque lo tuvieras. Hoy un futbolista puede abrirse mucho más, afortunadamente. Antes uno no comentaba que mentalmente no se encontraba en condiciones”, finalizó.





