El español Unai Emery anunció hoy que dejará de entrenar al París Saint-Germain (PSG) a partir del próximo junio, cuando vence su contrato, y explicó que es "lo mejor para todos".



"He comunicado a los jugadores que, después de reunirme con el presidente y Antero (director deportivo), hemos decidido que no continuaré la próxima temporada", dijo en rueda de prensa.



Emery, de 46 años, entrenaba al PSG desde junio de 2016 y, aunque ha vencido la mayoría de títulos nacionales -todos menos la Liga de 2017-, falló en la Liga de Campeones, en la que no pasó de los octavos, primero eliminado por el Barcelona (2017) y después por el Real Madrid (2018).



"Agradezco a los jugadores, al presidente, a Antero, a los jugadores, a los hinchas", agregó el entrenador vasco, quien evocó sus seis primeros meses y la eliminación ante el Barça en marzo de 2017, cuando el PSG cayó en la vuelta 6-1 después de haber ganado en la ida 4-0, como los momentos más duros de sus dos años.



"Esa eliminatoria fue difícil, después de nuestro gran partido en la ida. Luego perdimos allí, con ese arbitraje", rememoró. Emery también habló sobre Neymar, su pupilo en el PSG, y reconoció que para él este primer año "no fue sencillo".



"Los cambios nunca son fáciles", señaló el técnico en alusión a su mudanza del Barcelona al PSG por 222 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol. "Le digo a Neymar que siga con la naturalidad con la que vive", apreció.



