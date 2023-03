PSG y Brest se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en la Ligue 1 en Francia. El choque se disputará este sábado 11 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 27 desde el estadio Francis-Le Blé. El equipo dirigido por Galtier quiere recuperarse de la eliminación en Champions League. La visita parte con el objetivo de escalar posiciones para no complicarse con la zona de descenso. El choque será visto en la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

Los visitantes llegan a este Brest vs PSG en medio de una golpe tremendamente difícil tras caer en octavos de final de la UEFA Champions League ante Bayern con un marcador final de 3-0. A pesar de contar con figuras de altísima categoría y con dos de los mejores atacantes del planeta, la orejona le dijo no, de nuevo, a los franceses.

El reiterado fracaso en la competencia más importante de clubes de Europa es un plot twist que ha sucedido desde hace algunos años y ahora las directivas del equipo tratan de reconstruirlo pensando en el futuro.

A nivel local, los parisinos ocupan la primera posición de la Ligue 1 con 63 puntos fruto de sus 20 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Conseguir este torneo es un mandatorio, por lo que este Brest vs PSG y cada duelo de aquí en adelante será vital.





PSG vs. Brest: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Aunque Brest está en muy cerca de la zona de riesgo, aún tiene posibilidades de seguir sumando y conseguir un lugar decente a fin de temporada. Actualmente, ocupa la posición #15 con 23 puntos producto de sus 5 victorias, 8 empates y 13 derrotas. El conjunto está a varios puestos de la mitad de la tabla, por lo que no puede bajar la guardia.

La escuadra comandada por Éric Roy ha trabajado para mejorar su rendimiento y en el último duelo volvió al triunfo, pues ante RC Estrasburgo ganó 1-0. El compromiso Brest vs PSG es una oportunidad para que los locales demuestren su intención verdadera por quedarse, con propiedad, en la Primera División de Francia.





PSG vs. Brest: ¿dónde ver el partido?

PSG vs. Brest se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para ver disfrutar de la presencia de Lionel Messi y compañía. Otros medio para disfrutar el partido son la señal de Sky Sports y FuboTV.





PSG vs. Brest: probables alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Marco Verratti, Danilo Pereira, Carlos Soler; Lionel Messi, Kylian Mbappé.

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Marco Verratti, Danilo Pereira, Carlos Soler; Lionel Messi, Kylian Mbappé. Brest: Marco Bizot; Noah Fadiga, Achraf Dari, Lilian Brassier, Jean-Kevin Duverne; Hugo Magnetti, Pierre Lees-Melou y Haris Belkebla; Jérémy Le Douaron, Steve Mounié, Franck Honorat.





PSG vs. Brest: ¿dónde juegan?





