PSG vs. Brest se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 10 de la Ligue 1 2023-24. Este compromiso está programado para el domingo 29 de octubre desde las 7:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil) y se disputará en el estadio Francis-Le Blé. Los dirigidos por Éric Roy llegan a este partido luego de perder por 1-0 en su visita al Lille, mientras que los de Luis Enrique vencieron por 3-0 al AC Milan por la fecha 3 del Grupo F de la Champions League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

PSG vs. Brest: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Vitor Ferreira, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani y Kylian Mbappé.

Brest: Marco Bizot, Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Achraf Dari, Bradley Locko, Jonas Martin, Pierre Lees Melou, Hugo Magnetti, Romain Del Castillo, Martin Satriano y Jeremy Le Douaron.