Este fin de semana, PSG no puede contar con todas sus estrellas desde el arranque, pero Mauricio Pochettino tiene el plantel suficiente para armar un once competitivo. Ante Clermont no perdonan y tras media hora de juego, Ander Herrera se convierte en figura con el doblete que anotó.

La primera celebración del equipo parisino se dio a los 19 minutos, luego de una buena jugada colectiva que el propio Herrera inició en la mitad del campo. El balón llegó por la derecha para la proyección del lateral Achraf Hakimi, aunque su centro fue contenido por el portero Arthur Desmas, tras una gran estirada.

Sin embargo, la jugada de peligro no acabó, dado que el balón quedó cerca al punto penal. Ahí llegó Ander Herrera para conectar de cabeza con mucha violencia y logró inflar las redes, aprovechando el raro movimiento que hizo Kylian Mbappé en la línea de meta. Por un momento hubo dudas, pero el VAR confirmó el tanto.

Y el segundo grito del español se dio tras una jugada directa, que empezó con un largo envío para Mbappé. El veloz atacante aceleró el paso y se metió al área rival a toda velocidad, aunque no definió en primera, sino que trató de realizar un par de amagues para esperar la llegada de alguno de sus compañeros.

Tras sentir el apoyo, sacó un centro que el portero nuevamente cortó, aunque el rebote nuevamente lo perjudicó. Rafinha no llegó a definir, pero Ander Herrera estuvo atento para rematar a la parte alta del arco y así decretar el 2-0 parcial a los 31′. La victoria ya estaba encaminada.

Ander Herrera anotó un doblete con el PSG en la Ligue 1. (Video: ESPN)

De concretarse el triunfo en la fecha 5 de la Ligue 1, PSG seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos, invicto hasta ahora. En tanto, que Clermont sumaría su primera caída y se quedaría en el tercer lugar de la clasificación con 8 unidades.