Francia







Los que no se fueron a Ibiza la pasan mal: Ganago estuvo cerca de abrir el marcador para el Lens frente al PSG [VIDEO] El duelo entre PSG vs. Lens tuvo la primera jugada de peligro y no fue para el subcampeón de la Champions League. Al minuto 17 Ignatius Ganago se fabricó el propia espacio y sacó un disparo que se estrelló en el arco defendido por Bulka.