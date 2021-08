Nuevo capítulo en el ‘culebrón’ Kylian Mbappé. El cuadro parisino disputa este domingo en Tel Aviv la final de la Supercopa francesa PSG vs Lille y el delantero no ha ido convocado. Si bien el club asegura que es porque todavía no está al cien por cien debido a su reciente incorporación a los entrenamientos, en Israel, sin embargo, tienen otra visión.

Según la información del portal ‘One’, que cita a fuentes francesas, “Mbappé está camino del Real Madrid”. Su ausencia podría deberse a un ‘enfado’ del futbolista por varios motivos en el presente mercado de fichajes de verano.

El primero sería porque el cuadro francés no está poniendo facilidades para que se marche este verano y segundo, por la entrevista publicada por la revista del propio PSG con unas declaraciones suyas en mayo que ahora están fuera de contexto.

El delantero galo sigue sonando cada vez con más fuerza en Valdebebas, e incluso el propio futbolista ya le habría comunicado a Mauricio Pochettino su deseo de marcharse al Madrid, de cara a la próxima campaña en el ‘Viejo Continente’.

El precio de Mbappé rondaría los 150 millones de euros como mínimo, aunque podría salir a coste cero la próxima temporada en caso de extender su vínculo. Una opción que el jugador, al parecer, no quiere aceptar desde su entorno.

Florentino tiene fecha de primera oferta

De acuerdo a información que avanza el portal madridista ‘Defensa Central’, el Madrid quiere a Mbappé este mismo verano y no quiere arriesgarse a esperar una temporada más en el mercado de verano. Es así que ya tienen fecha para lanzar su oferta.

El día que está marcado en rojo en el calendario sería el 23 de agosto, cuando queden para entonces solo ocho días para el cierre del mercado de fichajes.

Para ese momento, el Real Madrid ya habrá jugado dos partidos de LaLiga Santander y a poco del cierre de la ventana de traspasos, el club ‘blanco’ lo considera el momento ideal.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO