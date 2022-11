PSG vs. Lorient se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 06 de noviembre por la Jornada 14 en la Ligue 1 desde el Estadio Yves Allainmat - Le Moustoir desde las 7:00 a.m. (hora peruana). El cuadro parisino parte con la misión de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones ante los locales que también buscan llegar al primer lugar. Lionel Messi es una de las dudas, pero se garantiza la presencia de Neymar y Mbappé. El partido podrá ser visto a través de las señales de ESPN, Star Plus para Latinoamérica y también DAZN en España. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.





PSG entrena para enfrentar a Lorient. (Twitter)





PSG vs. Lorient: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Mukiele, Ramos, Marquinhos, Mendes; Ruiz, Verratti, Vitinha; Neymar; Messi, Mbappé.

Donnarumma; Mukiele, Ramos, Marquinhos, Mendes; Ruiz, Verratti, Vitinha; Neymar; Messi, Mbappé. Lorient: Mvogo; Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff; Inocente; Diarra, Le Fee, Ponceau, Le Bris; Moffi.





