Mientras el tridente conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé siguen ganando minutos, y Donnarumma se hace dueño del arco en la Ligue 1, el otro ‘galáctico’ de la temporada del cuadro parisino aún no da señales de vida. Sergio Ramos quedó fuera de la convocatoria del PSG vs Lyon y en el Parque de los Príncipes han pasado de la incertidumbre al pesimismo con el defensor español.

Aunque estaba destinado a ser una pieza fundamental en la zaga parisina, lo cierto es que Ramos no ha tenido la oportunidad de jugar sus primeros minutos como pupilo de Pochettino.

El entrenador del PSG no quiere ‘mojarse’ sobre la vuelta del ex capitán del Real Madrid a las canchas, pues no está recuperado completamente de la lesión que sufre desde su presentación.

“No hay fecha para cuando estará disponible nuevamente, pero somos optimistas: pronto podrá quedarse con nosotros. Está en la fase de recuperación, está bien moralmente”, dijo Pochettino precisamente en la previa del PSG vs Lyon.

El futbolista de 35 años intenta ponerse a punto y desde su llegada al PSG casi siempre ha trabajado en soledad ya que no está al ritmo de sus compañeros. Esta situación ya le valió algunas críticas en Francia.

”Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. Cuando tienes cierta edad, tienes que ir encadenando partidos, ¿cómo vas a hacerlo con una lesión recurrente en el gemelo? Si te pones en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no”, dijo Jerome Rothen, defensor del PSG entre 2004 y 2009.

PSG vs Lyon: la previa del partido

El equipo de Mauricio Pochettino regresa a casa después de la decepcionante presentación a mitad de semana contra Brujas (1-1) en la Champions League. El duelo en Bélgica tuvo un ingrediente extra: la primera vez desde el inicio de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Y este domingo, la ‘MNM’ tendrá su segunda oportunidad, saliendo nuevamente desde el arranque en su primera prueba ‘en serio’ en la Ligue 1 frente a un rival de peso.

Por su lado, Olympique Lyon ha ido de menos a más en las semanas iniciales de la campaña. El conjunto entrenado por Peter Bosz dejó muchas dudas luego de perder un partido y empatar otros dos en la Ligue 1.

