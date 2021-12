PSG vs. Mónaco se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el duelo por la jornada 18 de la Ligue 1 este domingo 12 de diciembre desde las 2:45 a.m. (horario peruano) en el estadio Parque de los Príncipes. Sigue la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL vía Star Plus para todos los países de América Latina y Europa, así como también el minuto a minuto con todas las incidencias por Depor.com.

Cerrada la fase de grupos de la Champions League (victoria sobre Brujas por 4-1), el equipo entrenado por Mauricio Pochettino ahora solo se enfocará en la competición local y tendrá tiempo de afinar algunos aspectos pendientes en el equipo.

¿A qué hora juegan PSG vs. Mónaco en la Ligue 1?

México – 1:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m.

Ecuador – 2:45 p.m.

Venezuela – 3:45 p.m.

Bolivia – 3:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Brasil – 4:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Pese a mantenerse como líder absoluto (suma 41 puntos, once más que Rennes), el estratega argentino ha sido cuestionado por lo mostrado sobre la cancha. También es señalado por no sacar el máximo provecho a figuras con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Lo cierto es que el DT la tiene clara antes de chocar con el conjunto monegasco. “Será un rival duro. Es un equipo competitivo, con jugadores interesantes y con un entrenador de gran nivel. Nos va a poner las cosas complicadas”, explicó el preparador de PSG.

¿Cómo ver PSG vs. Mónaco en la Ligue 1?

Star+ es la señal habilitada para ver el partido de la Ligue 1 que presentará a PSG sin Sergio Ramos, una vez más. Se esperaba que el español esté en condiciones para el encuentro liguero, pero todavía necesita más tiempo para ponerse en buena forma.

El lateral izquierdo Nuno Mendes se sintió contra Brujas y Juan Bernat debe reemplazarle. Mientras que el central Presnel Kimpembe anda golpeado y todo hace indicar que en el centro de la zaga estará Abdou Diallo. En más, Neymar y Julian Draxler son otros descartes.

Por su lado, Mónaco también avanzó a la siguiente ronda de la Europa League. Tras la prueba de mitad de semana, el conjunto francés contará con los regresos de Youssouf Fofana y Guillermo Maripan para sustituir a Eliot Matazo y Chrislain Matsima, respectivamente.

El técnico Niko Kovac trabajó para este compromiso sin el suspendido Kevin Volland, ni con los lesionados Cesc Fábregas o Benoit Badiashile. Pero sí están listos Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Caio Henrique y Aurelien Tchouameni, como los más destacados de la escuadra.

PSG vs. Mónaco: alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat; Verratti, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Messi, Mbappé.

Mónaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Tchouameni; Martins, Diop, Golovin; Ben Yedder.

¿Dónde jugarán PSG vs. Mónaco en la Ligue 1?





