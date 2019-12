¡Desde el Stade Louis II! PSG vs. Mónaco EN VIVO vía ESPN: juegan por la jornada 15 de Ligue 1.

PSG vs. Mónaco (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN / 2:00 p.m.) se ven las caras por la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia en el Stade Louis II. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

El duelo entre PSG y Mónaco será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Ligue 1.

PSG vs. Mónaco: horarios y canales del partido

México 2:00 p.m.

Perú 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Los ‘bleus’ cerrarán la jornada liguera este domingo 1 de diciembre. El equipo capitalino ha vaciado su enfermería y el técnico Thomas Tuchel se enfrenta al reto de gestionar el ‘exceso’ de talento en ataque.

De los cinco fantásticos; Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi, los dos primeros se quedaron en el banquillo el martes en el empate 2-2 en el Santiago Bernabéu.

¿Quiénes no estará en el once en el encuentro frente al Mónaco? El delantero uruguayo, que no ha sido titular desde el 9 de noviembre en Brest, parece que ha pasado definitivamente a un segundo plano.

Mientras que Neymar debería volver a ser titular, tras jugar dos partidos consecutivos, después de superar la lesión que le dejó mes y medio fuera.

Quedan Mbappé, que regresa al estadio del club en el que se formó y en el que despuntó en la élite, y la pareja argentina, Icardi y Di María, cuyo momento de forma y capacidad goleadora ha resuelto los últimos duelos nacionales del PSG.

“Estoy convencido de que es imposible alinear a la vez a Neymar, Mbappé, Icardi y Di María y si no que se lo pregunten a Marquinhos y Marco Verratti, no hay equilibrio”, admitió Tuchel en la previa.

PSG vs. Mónaco: posibles alineaciones

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Abdou, Kimpembe; Marquinhos, Gueye, Draxler; Di María, Mbappé, Neymar.

Mónaco: Lecomte; Jemerson, Maripan, Badiashile; Gelson Martins, Bakayoko, Henrichs, Golovin, Gil Dias; Balde, Ben Yedder.

PSG vs. Mónaco: ubicación del estadio

